Política PSDB se reúne nesta segunda-feira para discutir quando retomará prévias

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Arthur Virgílio, Eduardo Leite e João Doria disputam quem concorrerá pelo partido ao Planalto em 2022 Foto: Divulgação Arthur Virgílio, Eduardo Leite e João Doria disputam quem concorrerá pelo partido ao Planalto em 2022. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O PSDB informou neste domingo (21) que o processo de votação das prévias que vão definir o candidato do partido à Presidência da República “encontra-se pausado” devido a um problema de instabilidade no aplicativo de votação.

Disputam as prévias tucanas para as eleições presidenciais de 2022 o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio; o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e o governador de São Paulo, João Doria.

A votação teve início às 7h deste domingo e estava prevista para acabar às 15h. No entanto, durante a manhã, devido a problemas na plataforma, a sigla chegou a prolongar o pleito até as 18h.

Em nota, o partido disse que o aplicativo “não comportou a demanda dos votantes das prévias”, que os votos registrados neste domingo estão preservados e que a data de retomada da votação ainda será definida.

“O PSDB definirá nova data para reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do nosso candidato às eleições presidenciais de 2022”, diz o documento.

O presidente do partido, Bruno Araújo, disse neste domingo que está prevista nesta segunda-feira (22) uma reunião com representantes dos três pré-candidatos.

“Nesta segunda-feira no início da tarde haverá um parecer técnico com representantes do governador João Doria, do governador Eduardo Leite e do senador Arthur Virgílio sobre qual é o real status, o diagnóstico do aplicativo, para entender qual é o tempo de viabilidade de resolução dele”, disse Araújo.

O presidente do PSDB disse ainda que o aplicativo deve ser disponibilizado assim que for “viável”. “O prazo limite depende da questão técnica. O prazo é limite se o aplicativo apresentar viabilidade de ser resolvido, por exemplo, até domingo”, disse Araújo”, afirmou o presidente do PSDB.

