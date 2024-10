Cláudio Humberto PT ambiciona ministério enrolado em escândalo

Por Cláudio Humberto | 28 de outubro de 2024

Vaias inesquecíveis. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Como tubarão sente o cheiro de sangue na água, o PT está sempre de olho em ministros com reputação em chamas, e já arrumou nome para substituir a ministra Cida Gonçalves (Mulher), enrolada em denúncias de assédio moral e racismo. Os petistas se fixam na senadora Teresa Leitão (PT-PE), cujo maior trunfo é o suplente Silvio Costa, ex-deputado bom de briga. Pai do ministro de Portos e Aeroportos, ele seria opção para tirar a bancada governista da “apatia” de que Lula se queixa para brigar por ele.

Acusações graves

Pesam contra Cida e sua secretária-executiva Maria Helena Guarezi 17 relatos divulgados no site Alma Preta. À coluna, a pasta fez boca de siri.

Um ou outro

Se a Cida escapar da degola, o PT defende Tereza Leitão em Ciência e Tecnologia, pasta sob chefia inexpressiva de Luciana Santos (PCdoB).

Dois por um

O PT vem alegando no Planalto que com a eventual nomeação de Teresa Leitão, não reduziria o número de mulheres no ministério.

Escaldado

Lula tenta conter as marolas, após ser obrigado a demitir Silvio Almeida, ex-Direitos Humanos, só um ano depois de ser informado dos assédios.

TC custa o dobro de todas as 33 “prefeituras” do DF

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) custará ao pagador de impostos, em 2025, mais que o dobro de todas as 33 administrações regionais, que funcionam como prefeituras. Enquanto projeto de Lei Orçamentária reserva R$319,1 milhões para as administrações do DF, o TCDF levará R$654,4 milhões. A maior parte dos gastos do TCDF, R$429,5 milhões, irão bancar “pessoal e encargos sociais”, privilégios, regalias, mordomias. Para investimentos, R$2,6 milhões, 0,39% do total.

32 vezes mais

Para efeito comparativo, a administração mais cara é a de Taguatinga, que tem cerca de 220 mil habitantes. Vai custar R$20,6 milhões.

Trocado

A maioria das administrações, 21, tem o custo abaixo dos R$10 milhões. Fora Taguatinga, todas as outras ficam abaixo dos R$20 milhões.

Até secretarias

O custo supera até secretarias do GDF, como as de Agricultura (R$252,5 milhões), Cultura (R$294,8 milhões), Meio Ambiente (R$310,3 milhões).

Horror no MS

É inacreditável o que se passa no Mato Grosso do Sul: o atual e o futuro presidentes do Tribunal de Justiça foram afastados e usam tornozeleiras eletrônicas. Já no Tribunal de Contas do MS, estão afastados, também sob suspeita de corrupção, quatro dos seus sete conselheiros.

Barbas de molho

Os artistas petistas assanhados com a novela de R$ 110 milhões na TV do Lula precisam saber que esse gasto será judicializado e, cedo ou tarde, eles podem vir a ser condenados a devolver tudo. E corrigido.

Estava escrito

Prevista para ser instalada na última sexta-feira (25), a instalação da CPI das Bets foi adiada após ausência generalizada dos senadores, numa semana “semipresencial”. Não há nova data prevista para a CPI.

Descobriram a pólvora

A destruição de área do tamanho da Suíça no Brasil ganhou destaque no exterior. “Cinco vezes maior que os incêndios de 2019 sob o comando do presidente de extrema direita”, aponta a Associated Press.

Feriado de casta

Como ninguém é de ferro, Lula decretou “ponto facultativo” no governo federal nesta segunda-(28), dia seguinte ao 2º turno. A maior parte dos beneficiados são de Brasília, onde não houve eleição.

Efeito Balboa

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) vê com estranheza operação da PF contra aliado a dois dias da eleição, mas prevê “tiro pela culatra” e que o povo se comoverá com a perseguição: “é como num filme do Rocky Balboa”.

De volta

Está agendada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para esta semana, a primeira após o segundo turno das eleições municipais, a análise do projeto de anistia aos presos do 8 de Janeiro.

Nunca entenderão o Brasil

Virou escândalo no noticiário do Reino Unido o furto de 22 toneladas de queijo, em Londres. O valor de mercado da mercadoria de queijo artesanal é de 300 mil libras (R$ 2,2 milhões).

Pensando bem…

…agora que a eleição chegou ao fim, parlamentares podem se concentrar no que importa no Congresso: a próxima eleição.

PODER SEM PUDOR

Vaias inesquecíveis

No final dos anos 1970, Paulo Maluf chegou a uma festa no ginásio Ibirapuera, em São Paulo, acompanhado de Cláudio Lembo, candidato da Arena a senador. Foram recebidos com uma vaia inesquecível, totalmente dedicada a Maluf. No dia seguinte, ele ligou para o organizador da festa: “⁠Que vaia, hein?” O homem estava constrangido: “⁠Pois é, doutor Paulo, queria pedir desculpas. A gente não esperava…” Maluf cortou: “⁠Não se incomode com isso, esse Lembo não tem mesmo prestígio nenhum. Se eu soubesse que era ruim de povo, não teria ido com ele.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

@diariodopoder

