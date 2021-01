Brasil PT anuncia apoio a Baleia Rossi na disputa pela presidência da Câmara

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o deputado Baleia Rossi. Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o deputado Baleia Rossi. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

A bancada do PT decidiu nesta segunda-feira (4) apoiar a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara. A adesão à campanha do deputado foi aprovada por 27 votos, contra 23, em reunião virtual de mais de duas horas.

O deputado Paulo Teixeira (PT-SP), secretário geral do partido, disse no Twitter que a bancada decidiu apoiar a candidatura e apresenta uma pauta de reivindicações que passam pela vacinação para todos, renovação do auxilio emergencial, fim das privatizações e impeachment do presidente.

Em nota o PT disse que a decisão tem com base em compromissos firmados pelo deputado com partidos de oposição – “em defesa da democracia, da independência do Poder Legislativo e de uma agenda legislativa que contemple direitos essenciais da população”.

“O PT entende que esta aliança é necessária para derrotar as pretensões de Jair Bolsonaro de controlar a Câmara dos Deputados e, neste sentido, destacamos o compromisso de que serão utilizados todos os instrumentos do Poder Legislativo, como a instalação de CPIs, a convocação de autoridades, a edição de decretos legislativos, o exame e resposta institucional a todos os crimes praticados por autoridades do executivo, inclusive o presidente da República”, diz a nota assinada pela presidente nacional, deputada Gleisi Hoffmann, e pelo líder do PT na Casa, Ênio Verri.

A eleição para renovar a cúpula do Congresso deve acontecer em 1º de fevereiro e Baleia tem como principal adversário o líder do Progressistas, Arthur Lira (AL). Líder do Centrão, Lira conta com o aval do Palácio do Planalto, enquanto Baleia Rossi tem apoio do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia.

As legendas que manifestaram apoio a Baleia Rossi somam 261 parlamentares. São elas: PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. Entre os principais partidos de oposição, apenas o PSOL ainda não anunciou apoio a um dos candidatos ou candidatura. Porém como a votação para presidente da Câmara é secreta, pode haver votos divergentes.

Liderança e dificuldades na Câmara

O presidente que se despede da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na sexta-feira que as dificuldades do ano de 2020 não impediram que a Casa liderasse as principais pautas. “Encerramos um ano que foi muito difícil para os brasileiros e, especialmente devido à pandemia, muito desafiador para o Parlamento. Isso não impediu, no entanto, que a Câmara dos Deputados exercesse um protagonismo e liderasse as principais pautas em um momento crucial no País”, afirmou ele em suas redes sociais.

“Ao lado dos 512 deputados, aprovamos a PEC da Guerra, que deu todas as condições orçamentárias para que o poder público enfrentasse a Covid-19. Além da aprovação do auxílio emergencial e de outros projetos na área da Saúde, capitaneados pela Câmara e pelo Senado Federal”, prosseguiu.

Maia lembrou que, no meio da pandemia, os deputados aprovaram o novo Fundeb, que considera um marco na qualidade da educação pública brasileira.

“Foi um período difícil, mas de reafirmação da importância das instituições democráticas. Não podemos retroceder. O Brasil em 2021 precisará de uma Câmara forte, independente e que continue a ser uma fortaleza na defesa da democracia em nosso País”, disse.

Maia disse ainda que analisou com a equipe da Câmara o Orçamento de 2021 enviado pelo governo ao Congresso. “Sem a aprovação da PEC emergencial, só existe uma forma de cumprir o teto de gastos: acreditar que o governo federal enviou a o projeto de lei orçamentária com superestimativa nos valores encaminhados para a Previdência.”

