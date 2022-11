Política PT apresenta notícia-crime contra o ministro gaúcho do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Na peça, o PT acusa Nardes de apologia ao crime, crime de responsabilidade e improbidade administrativa. (Foto: Divulgação/TCU)

O Partido dos Trabalhadores (PT) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes em que pede seu imediato afastamento e a instauração de investigação por pelo menos cinco crimes após o vazamento de um áudio em que integrante da Corte de Contas supostamente articula para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Na peça, o PT fala em indícios de violação a instituições democráticas, golpe de estado e ao processo eleitoral, e também acusa Nardes de apologia ao crime, crime de responsabilidade e improbidade administrativa.

Em um áudio divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, Nardes afirma ter conversado com o presidente Jair Bolsonaro e que, “em questão de horas, dia, no máximo, uma semana, dias talvez menos do que isso haverá um desenlace bastante forte na nação, imprevisíveis, imprevisíveis”. Após a enorme repercussão, Nardes se licenciou do TCU na noite desta segunda-feira, 21.

Explicação

Na segunda, Nardes afirmou que repudia manifestações antidemocráticas e que o áudio vazado no último fim de semana foi mal interpretado.

Em nota, lamentou a interpretação que foi dada ao aúdio, no qual ele cita um “movimento nas casernas” e diz que é “questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos, para que um desenlace bastante forte na nação ocorra”.

“O ministro Augusto Nardes lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. Para que não pairem dúvidas, esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas e reitera sua defesa da legalidade e das instituições republicanas”, afirma a nota do ministro.

Apoiador e amigo próximo de Jair Bolsonaro (PL), Nardes teve o áudio vazado no fim de semana. A repercussão foi negativa, e o ministro, cobrado a se explicar.

Impacto

O áudio vazado com fala de conteúdo antidemocrático do ministro do TCU Augusto Nardes movimentou as redes sociais e gerou mais de 1,2 milhão de interações no Twitter entre o domingo (20), e o meio-dia desta terça-feira (22).

O levantamento da Vox Radar leva em conta posts com menções a Nardes e ao TCU, além dos compartilhamentos, comentários e likes gerados por eles. Do total de interações, quase 40%, equivalente a 470 mil, ocorreram em publicações que citam o ministro e a corte junto aos termos “golpe” ou “golpista”.

O maior pico de repercussão do tema ocorreu no começo da tarde da segunda (21), com a propagação do conteúdo do áudio. Outro pico ocorreu à noite, quando houve a divulgação do afastamento de Nardes do seu posto por conta de uma licença médica.

