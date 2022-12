Política PT lança campanha para arrecadar dinheiro para a festa da posse de Lula

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A posse de Lula na Presidência está marcada para o dia 1º de janeiro Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação A posse de Lula na Presidência está marcada para o dia 1º de janeiro. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O PT lançou uma campanha para arrecadar dinheiro para a festa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorrerá no dia 1º de janeiro, em Brasília.

O evento, que está sendo organizado pela futura primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, contará com shows de diversos artistas em dois palcos perto da Praça dos Três Poderes. As apresentações devem começar no fim da tarde, após a solenidade oficial de transmissão do cargo para o futuro presidente.

Entre as atrações confirmadas, estão Pabllo Vittar, Baiana System, Duda Beat, Gabi Amarantos, Martinho da Vila, Os Gilsons, Chico César, Fernanda Takai, Odair José, Maria Rita, Valeska Popozuda, entre outros cantores e bandas.

Segundo o PT, as doações ajudarão “no transporte e logística do grande público, no alojamento e acolhimento, na montagem da estrutura dos shows e atrações do Festival do Futuro, no reforço da segurança, nas exibições culturais e muito mais”.

O partido afirmou que “milhares de brasileiros vão se deslocar de suas cidades, por todo o Brasil, para acompanhar a cerimônia e participar das comemorações”.

As doações devem ser feitas pela internet. As contribuições variam de R$ 13 a R$ 1.064, por meio de Pix, cartão de crédito ou boleto bancário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política