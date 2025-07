Brasil PT lança site para cadastrar influenciadores pró-governo Lula

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

Na nova página lançada pelo partido, recebeu o nome de "Influenciadores com Lula". (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O PT lançou um site para o cadastramento de influenciadores alinhados ao governo após um encontro online organizado nesta quarta-feira entre dirigentes de partido e produtores de conteúdo para as redes sociais. A ação fez parte da divulgação da campanha de taxação dos super-ricos, lançada nos perfis do partido na semana passada e focada na tributação de bilionários, bancos e bets. A estratégia faz parte da nova aposta de Lula em um novo slogan que trate de “justiça social”.

Na nova página lançada pelo partido, que recebeu o nome de “Influenciadores com Lula”, são pedidas informações como o nome completo, e-mail, número, cidade e estado de origem, além das redes sociais usadas para a produção de conteúdo. O usuário pode, em seguida, informar como quer contribuir, assinalando entre as opções de “espalhar conteúdo nas redes”, “criar conteúdo”, “ser um representante oficial da sua cidade”, “organizar eventos locais” e “liderar uma equipe local”. Após a inscrição, o usuário é convidado a entrar em um grupo de WhatsApp que, até a publicação desta reportagem, conta com 205 membros.

O site foi lançado durante o encontro virtual entre produtores de conteúdo e integrantes do partido, realizado pelo Zoom nesta quarta-feira. Estiveram presentes o senador e presidente nacional da sigla Humberto Costa, o deputado federal e secretário de comunicação, Jilmar Tatto, o publicitário Otávio Antunes, o advogado Marco Aurélio Carvalho e o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamotto.

Campanha de ‘taxação BBB’

Em meio à queda de popularidade, o governo passou a investir desde a semana passada no discurso de que propõe a taxação dos mais ricos e a enfatizar a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil para se reaproximar de sua base histórica. A proposta foi levada ao ambiente digital após os perfis do PT divulgarem um vídeo que ressalta que a gestão Lula propõe a “taxação BBB”, em referência a “bilionários, bancos e bets”. Uma segunda versão do conteúdo buscou reforçar a ideia de que “os mais pobres carregam o peso dos impostos”.

O plano, segundo o secretário de comunicação do partido, Jilmar Tatto, seria começar com o mote da “taxação BBB” um modelo em que o PT produz parte dos materiais e discussões e os distribui para produtores de conteúdo.

— O partido está produzindo as peças e a ideia é contar com a criatividade deles para divulgar, daí eles podem fazer o que quiserem — disse Tatto. — Está dando certo, todo mundo elogiando o PT, a comunicação. A gente vai mobilizar nas redes sociais, mas também nas ruas. As informações são do portal O Globo.

PT lança site para cadastrar influenciadores pró-governo Lula

2025-07-05