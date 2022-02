Política PT prevê lançar candidatura de Lula no fim de março

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

Foto: Fabio Pozzebon/Agência Brasil

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta quinta-feira (10), de um ato em comemoração aos 42 anos do PT. Entretanto, o lançamento da candidatura à Presidência da República ficará para o fim de março.

No evento desta quinta-feira, Lula planeja um discurso que irá rememorar a história do partido, destacar o processo de recuperação do PT e falar sobre o desafio que vai ser voltar a pensar no Brasil no ano eleitoral.

Segundo apuração de Daniela Lima, o lançamento da candidatura de Lula deve ocorrer na segunda quinzena de março, visando a definição das alianças firmadas pelo PT em torno da eleição nacional.

Lula quer que esse palanque – que irá aparecer no lançamento do nome dele como candidato oficial à presidência da República – para refletir a ideia de que, dessa vez, ele vem com um nome maior que o do PT; não só como um candidato do PT, mas o candidato de uma frente.

Lula passou a defender a tese de que a federação partidária deve sair e que será uma boa estratégia, exatamente pela ideia de uma frente ampla e unida em torno de um projeto maior e de longo prazo.

Moro

O pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos) criticou o ex-presidente Lula, nesta quinta-feira (10). Para Moro, Lula, rival dele nas eleições, está agindo como se fosse resolver todos os problemas do Brasil caso assuma o governo em 2023.

“O foco do nosso projeto agora, para deixar muito claro, é a volta do crescimento econômico. O Brasil não tem escapatória se a gente não voltar a crescer, mas, para a gente voltar a crescer, a gente tem que alinhar três coisas: seriedade, responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Não existe almoço grátis. Quando você ouve, por exemplo, o Lula, parece que dia 1º de janeiro de 2023 vai começar a chover picanha e jorrar cerveja da torneira”, afirmou.

De acordo com o ex-juiz da Lava-Jato, Lula quer “um cheque em branco para gastar como ele quiser”. “Olha, se chover picanha, só vai chover picanha se for na casa dos membros do PT, porque não vai chover picanha para a população. A gente já conhece essa história, a gente já viu esse filme, e ele acaba em uma recessão como a bomba que veio do PT de 2014 a 2016”, completou.

