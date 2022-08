Política PT se frustra com desempenho de Lula em debate e queria tom mais enfático

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Foto: Renato Pizzutto/Band/Divulgação

A cúpula do PT ficou insatisfeita com o desempenho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro debate dos candidatos à Presidência, realizado na noite de domingo (28). Líder nas pesquisas de intenção de voto, Lula decidiu adotar a estratégia defendida por parte de seu entorno de não entrar em embates com o adversário, Jair Bolsonaro.

Antes do debate, parte do entorno do petista defendeu a ideia de que o ex-presidente deveria demonstrar um estilo mais “presidenciável” do que Bolsonaro, e preferir falar de assuntos nacionais a entrar nos ataques diretos. O diagnóstico da campanha é o de que a população está cansada da radicalização política e que o ex-presidente deveria passar uma imagem pacificadora buscando aglutinar os votos anti-Bolsonaro ainda em disputa.

Na prática, no entanto, aliados do ex-presidente consideraram a estratégia mal-sucedida, com Lula na retranca e a imagem de que o petista fugiu de perguntas do adversário como a primeira, sobre corrupção. Aliados reclamam que Lula deveria ter sido mais enfático ao ser confrontado sobre os escândalos de corrupção na era petista, assim como fez no Jornal Nacional.

A expectativa da campanha é de que o horário eleitoral gratuito ajude a dissipar essa impressão; a disputa presidencial volta ao rádio e à TV nesta terça-feira (30).

Caciques da campanha petista entraram a madrugada avaliando o debate. Por um lado, entendem que o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, acabou se prejudicando ao atacar a jornalista Vera Magalhães e ao adotar tom agressivo com a senadora e candidata pelo MDB, Simone Tebet. Mas viram Lula excessivamente comedido nas intervenções – ainda que a estratégia do PT seja, realmente, não colocar o candidato líder nas pesquisas de intenção de voto em enfrentamentos duros, ao menos no primeiro turno.

Integrantes da campanha do PT afirmam que quem perdeu foi Bolsonaro, mas não graças a Lula e sim a Tebet. A avaliação interna é de que o desempenho de Lula não mexe na disposição de indecisos – de votarem ou não nele –, mas que Bolsonaro saiu perdendo ao atacar as mulheres. Ao fim do debate, um dos aliados de Lula admitiu nos bastidores, no entanto, receio de que além de arranhar o apoio de mulheres a Bolsonaro, Simone ainda atraia alguns votos femininos que poderiam ser destinados ao ex-presidente.

