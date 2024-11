Política PT vai processar Jojo Todynho após cantora acusar partido de propor R$ 1,5 milhão em troca de apoio a Lula

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

“É mentira deslavada que a campanha eleitoral de Lula tenha oferecido dinheiro para Jojo Todynho", disse Gleisi. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

A influenciadora e cantora Jojo Todynho será processada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) após dizer em uma entrevista que recebeu a proposta de apoiar a campanha do então candidato Lula à presidência, em 2022, por R$ 1,5 milhão. A fala de Jojo repercutiu nas redes sociais e ela acabou rebatida pela presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann.

“É mentira deslavada que a campanha eleitoral de Lula tenha oferecido dinheiro para Jojo Todynho e ela terá de responder por isso. Não teve oferta para ela nem pra nenhum dos muitos artistas que apoiaram voluntariamente. Está na cara que as redes da extrema direita colocaram esse assunto em pauta pra desviar atenção do indiciamento de Bolsonaro e sua quadrilha”, disse Gleisi.

A polêmica começou após uma entrevista de Jojo Todynho ao canal Brasil Paralelo, em que a personalidade disse, sem apresentar qualquer prova, que teria recebido a proposta na Eleição de 2022. A cantora é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Ligaram, marcaram um almoço, falaram que era um trabalho e quando eu cheguei lá era isso… Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula veio candidato a presidente… E eu falei: ‘Desculpa gente, não vai rolar’.”

Pagar famosos

Nas declarações, a cantora também acusou o partido de pagar os famosos que apoiaram Lula abertamente durante a campanha presidencial.

“Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofocas que estão me atacando, todos ganharam dinheiro pra fazer campanha. Se para mim ofereceram R$ 1,5 milhão, imagina quanto outros não ganharam e continuam ganhando”.

Deltan Dallagnol ingressou com uma notícia-crime para que a PGR investigue suposto caixa dois na campanha de Lula em 2022. O pedido se baseou na declaração dada pela cantora Jojo Todynho em entrevista ao podcast da Brasil Paralelo. No documento, o ex-deputado, hoje embaixador do Novo, sustenta que a denúncia fornece indícios de possíveis crimes, como a omissão de pagamentos não informados à Justiça Eleitoral, podendo inclusive configurar falsidade ideológica eleitoral.

O ex-deputado quer que sejam ouvidos os artistas que declararam apoio a Lula para que esclareçam se receberam pagamentos. Ele pede que PGR investigue possíveis crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e abuso de poder econômico, se comprovados os gastos por fora.

O PT nega e diz que a “notícia falsa foi divulgada numa plataforma de extrema direita, no momento em que Bolsonaro e sua organização criminosa foram indiciados por tentativa de golpe”. As informações são do jornal O Globo.

