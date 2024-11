Porto Alegre Publicado chamamento para a retirada de resíduos de último bota-espera na Severo Dullius, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

Serão removidas quase 62 mil toneladas do bota-espera localizado na Zona Norte Foto: Julio Ferreira/PMPA Serão removidas quase 62 mil toneladas do bota-espera localizado na Zona Norte Foto: Julio Ferreira/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi publicado, no Diário Oficial do Município de Porto Alegre desta quinta-feira (28), o edital de chamamento público para contratação de empresas para a prestação de serviços de transporte de RSDN (Resíduos Sólidos do Desastre Natural) alocados no bota-espera localizado na avenida Severo Dullius, junto à rua Sergio Jungblut Dieterich, 1.201, para o Aterro de Inertes de Santo Antônio da Patrulha. O investimento é de cerca de R$ 4,1 milhões, para uma quantidade estimada de 61.953 toneladas depositadas no local.

Bota-espera são áreas próximas das regiões alagadas, onde o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) descarregou o que foi coletado das ruas. Esta é a última área aberta desde a enchente de maio.

A contratação prevê o fornecimento de equipamentos, caminhões, respectivos operadores e motoristas e mão de obra. Os equipamentos e caminhões trabalharão na remoção completa e transporte de todos os tipos de resíduos, inservíveis, entulhos, lixo, incluindo mobiliário, utensílios, eletrodomésticos, eletrônicos, entre outros, atualmente depositados no bota-espera.

O prazo de execução é de 75 dias e a vigência do contrato é de 120 dias, ambos a contar da data da ordem de início. “Os serviços deverão ser iniciados de forma imediata, em até sete dias úteis, após a equipe técnica avaliar as propostas, que devem cumprir integralmente o edital e o Termo de Referência e termos a autorização do Município para o início”, explica o secretário adjunto de Parcerias, Jorge Murgas.

As propostas deverão ser encaminhadas por e-mail para parcerias@portoalegre.rs.gov.br, até às 12h do dia 5 de dezembro.

2024-11-29