Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

O leilão será realizado em 8 de dezembro, no Palácio Piratini Foto: Ascom/Sema O leilão será realizado em 8 de dezembro, no Palácio Piratini. (Foto: Ascom/Sema) Foto: Ascom/Sema

Foi publicado nesta terça-feira (04), no Diário Oficial do Estado, o edital de concessão do Jardim Botânico de Porto Alegre aprovado por unanimidade pelo Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Estado no fim de setembro. O leilão será realizado em 8 de dezembro, no Palácio Piratini.

A modelagem da concessão do parque foi elaborada pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), com apoio do consórcio Araucárias e do Instituto Semeia, sob coordenação da Secretaria de Parcerias, Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e Procuradoria-Geral do Estado.

A concorrência pública internacional prevê investimentos de R$ 27,3 milhões para requalificação, modernização, operação e manutenção da infraestrutura do Jardim Botânico. Durante o período de consulta pública do processo, foram recebidas 36 contribuições, das quais seis foram acolhidas total ou parcialmente. Também foram realizadas duas audiências públicas e reuniões com empresas interessadas na concessão.

O modelo de concessão é diferente de privatização, pois não há a transferência de propriedade do ativo. O projeto de concessão prevê três pilares ligados à preservação ambiental, fomento ao turismo sustentável e a geração de renda e desenvolvimento regional.

A Sema vai continuar sendo responsável pela pesquisa científica e manutenção das coleções da flora nativa, jardim de plantas medicinais, bem como da área de produção de mudas.

O Jardim Botânico de Porto Alegre, localizado no bairro de mesmo nome, tem 36 hectares. Conta com estrutura de laboratórios, gabinetes, salas de exposições e coleções científicas, formando um acervo diversificado de exemplares de animais, plantas e fósseis que representam a biodiversidade nacional e internacional, com ênfase no Rio Grande do Sul. É considerado um dos cinco maiores jardins botânicos brasileiros e tem classificação A, conforme a Resolução Conama 339/03.

