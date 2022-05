Acontece Publicitário Luiz Lara palestra em evento do Sindicato das Agências de Propaganda do RS

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Lara é presidente do Cenp Foto: Divulgação Lara é presidente do Cenp. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um dos principais publicitários do Brasil, o fundador da agência brasileira Lew Lara, Luiz Lara, será o palestrante do evento “É a hora de atualizar o sistema”, promovido pelo Sinapro-RS (Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul).

Presidente do Cenp (Conselho Executivo das Normas-Padrão), Lara falará sobre as mudanças no mercado publicitário para convidados no dia 17 deste mês, na ESPM, em Porto Alegre.

Segundo o presidente do Sinapro-RS, Juliano Brenner Hennemann, a entidade “está se atualizando e ressignificando sua atuação, em um movimento alinhado ao que acontece no Brasil através da Fenapro [Federação Nacional das Agências de Propaganda] e do Cenp”.

