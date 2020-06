Dicas de O Sul PUCRS lança aplicativo com experiência diferenciada para alunos de Pós e MBA on-line

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

A universidade foi uma das precursoras na oferta de cursos de pós-graduação e MBA 100% on-line no País Foto: Bruno Todeschini/Divulgação

Para que os alunos dos cursos on-line de pós-graduação e MBA da PUCRS tenham mais facilidades durante o processo de aprendizagem, a instituição de ensino lançou um aplicativo que, além de oferecer todas as aulas e o conteúdo acadêmico, apresenta funcionalidades diferenciadas na área do ensino.

A tecnologia possibilita baixar as aulas e assistir off-line, ouvir as aulas totalmente em áudio como um podcast e selecionar e compartilhar materiais ou trechos dos vídeos nas redes sociais. Para ampliar a experiência do ensino digital, a PUCRS e a UOL EdTech utilizaram tecnologia, entretenimento e tendências da atualidade.

“A iniciativa está alinhada aos conceitos contemporâneos de aprendizagem móvel e ubí , que pressupõem a existência de ferramentas que criem as condições de possibilidade para que a aprendizagem ocorra em qualquer tempo e em qualquer local”, afirma o pró-reitor de Graduação e Educação Continuada da PUCRS, Ir. Manuir José Mentges.

Renata Bernardon, diretora de Educação Continuada da Universidade, conta que desde 2017, quando o projeto foi lançado, PUCRS e UOL EdTech se concentram em continuamente melhorar a experiência dos alunos, tanto em aspectos acadêmicos dos cursos, como na experiência do aluno on-line. “O equilíbrio em acesso e desenvolvimento do conhecimento de forma consistente e agradável tem sido nossa preocupação constante”, enfatiza.

Para Wilson Marchionatti, diretor do UOL EdTech, o objetivo do aplicativo é ser uma escolha natural do aluno para seus momentos de qualidade e tempo livre. “É estar presente na educação por meio de cursos sólidos, e oferecer uma experiência agradável, a exemplo dos aplicativos de streaming de vídeo, e assim estar presente de forma leve na vida do aluno, até nos momentos em família, de lazer, de descanso”, explica.

Confira as funcionalidades do aplicativo

Ver os conteúdos de forma off-line, sem a necessidade de estar conectado à internet

Ver os conteúdos de forma off-line, sem a necessidade de estar conectado à internet Transmitir pelo aplicativo para a televisão e outros dispositivos maiores, melhorando a experiência com aulas em vídeo.

Selecionar trechos de até 30 segundos e compartilhar com amigos e conhecidos.

Poder ouvir as aulas em mp3

