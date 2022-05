Rio Grande do Sul PUCRS oferece bolsas para o ingresso de mulheres na Ciência da Computação

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

Para contribuir com a inserção de mulheres nas áreas relacionadas a tecnologia, a PUCRS e a empresa Poatek lançam a terceira edição do Programa Mulheres na Computação. A iniciativa oferece cinco bolsas integrais para o ingresso no curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Escola Politécnica da PUCRS, além de bolsa-auxílio mensal de R$ 1.200, para cada aluna, durante os três primeiros semestres do curso.

A primeira etapa de inscrição para o programa é o registro de interesse, que deve ser feito até o dia 18 de maio, por meio do site do PUCRS Carreiras. Para concorrer às bolsas é necessário possuir renda familiar de até 1,5 salário-mínimo por pessoa, ter encerrado o ensino médio há no máximo 2 anos e ter realizado o ENEM. As candidatas passarão por etapas de entrevistas e deverão realizar a prova do Vestibular 2022 da PUCRS, no dia 11 de junho.

O PUCRS Carreiras irá disponibilizar computadores para que as interessadas que tenham dúvidas, possam realizar sua inscrição presencial. O atendimento funciona das 9h às 19h no Living 360º e é necessário levar os documentos solicitados.

Etapas de seleção

Período de inscrição e envio da documentação: 09/05 a 18/05 (acesse o edital aqui)

Período de seleção das candidatas pela Comissão Organizadora: 09/06 a 18/05

Período de entrevistas remotas por meio do Zoom: 23/05 a 27/05

Divulgação das pré-selecionadas: 30/05

Inscrição no concurso vestibular PUCRS: 30/05 a 06/06

Vestibular PUCRS: 11/06

Definição das candidatas selecionadas mediante classificação no vestibular: 15/06

Divulgação das selecionadas aprovadas: 16/06

O curso

O Bacharelado em Ciência da Computação na PUCRS oferece uma base sólida dos fundamentos da computação e uma visão profunda de temas como linguagens de programação, sistemas operacionais, redes e sistemas distribuídos, engenharia de software, inteligência computacional, computação gráfica e desenvolvimento de jogos. A profissional diplomada estará habilitada para atuar na indústria de software e hardware. Também poderá se vincular a projetos de pesquisa, empreender e buscar oportunidades de carreira no exterior.

