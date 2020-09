Bem-Estar PUCRS passa a aceitar profissionais de saúde idosos e também que já tiveram o coronavírus em estudo de vacina

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os novos perfis serão importantes para avaliar os resultados, que têm se mostrado animadores Foto: Freepik Os novos perfis serão importantes para avaliar os resultados, que têm se mostrado animadores. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Profissionais de saúde com idade acima de 60 anos e também aqueles que já foram infectados pelo coronavírus podem se inscrever para a seleção de voluntários do estudo da vacina contra a Covid-19 que está sendo realizado no Hospital São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

A ampliação do perfil de participantes foi definida pelo Instituto Butantan, de São Paulo, e pela farmacêutica chinesa Sinovac, que conduzem o projeto em 12 centros no Brasil. Continua sendo necessário que o candidato esteja trabalhando em unidades especializadas no tratamento da doença.

Até o momento, cerca de 600 pessoas já receberam pelo menos uma dose de vacina ou placebo nas dependências da instituição. A meta inicial de 852 voluntários deve ser ultrapassada, podendo passar de mil participantes. O período de testes será estendido até a segunda quinzena de outubro.

Os novos perfis serão importantes para avaliar os resultados, que têm se mostrado animadores. Interessados podem esclarecer dúvidas pelo WhatsApp (51) 99929-8871 e preencher o formulário disponível neste endereço.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar