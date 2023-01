Bruno Laux Punidos com o rigor da lei

Por Bruno Laux | 12 de janeiro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Paulo Pimenta destacou que desde o último domingo, a Polícia Federal já havia lavrado mais de 1200 autos de prisão e apreensão aos participantes dos atos ocorridos em Brasília. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação federal, afirmou que no contexto atual qualquer gesto que contrarie a democracia deve ser punido com o rigor da lei.

Alta demanda

Para auxiliar na demanda de processos gerados com o grande número de prisões após os atos antidemocráticos em Brasília, oito procuradores da República do Ministério Público Federal no RS devem auxiliar remotamente nos inquéritos e ações que acontecem no DF.

Perícia

Foi concluída a perícia realizada no prédio do Superior Tribunal Federal para analisar e entender os fatos ocorridos no último domingo. Mais de 50 peritos estiveram envolvidos na coleta de materiais, digitais e itens em geral que possam contribuir para a investigação.

Aumento salarial

O presidente Lula sancionou o reajuste parcelado do salário dos ministros do STF, em 18%. Os ordenados atuais de R$39,3 mil devem atingir em fevereiro de 2025 o valor de R$46,36 mil.

Sigilo derrubado

Conforme declaração do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi retirado o primeiro dos sigilos de 100 anos impostos por Jair Bolsonaro. No documento apresentado, constam as visitas recebidas pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, entre 2021 e 2022.

Postou e apagou

Bolsonaro compartilhou um vídeo em sua conta oficial no Facebook o qual questiona a vitória de Lula nas eleições e faz ataques ao TSE e ao STF. Cerca de 2 horas depois da publicação, a postagem foi apagada.

Proibido

Foi proibido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, o bloqueio total ou parcial de vias de trânsito ou prédios públicos em território nacional. A decisão surge a pedido da Advocacia-Geral da União.

Votação

A decisão de Moraes deve ser analisada e julgada nesta quinta-feira pelos outros 10 magistrados do Supremo Tribunal Federal, os quais decidem se mantém ou não a determinação.

Injúria Racial

Foi sancionado pelo presidente Lula um projeto de lei o qual tipifica “injúria racial” como crime de racismo, aumentando ainda a pena para quando o crime for praticado em eventos esportivos, culturais e para fins humorísticos.

Primeira reunião

Nesta quinta-feira Eduardo Leite participa da primeira reunião com o secretariado de sua nova gestão. Juntamente aos representantes das 27 secretarias do estado, o governador deve alinhar prioridades e movimentos no início do governo.

Segurança no RS

Leite se faz presente também nesta quinta ao lado de autoridades de segurança do estado, na reunião mensal de Gestão de Estatística em Segurança, do Programa RS Seguro. Durante o encontro, um balanço de quatro anos desde a implementação do programa deve ser apresentado, assim como o fechamento dos índices criminais de 2022.

Hackeado novamente

O governador teve sua conta do Twitter hackeada pela segunda vez recentemente. Hackers alteraram a localização do perfil de Eduardo Leite para o Líbano, além de trocarem também o nome e a foto de perfil da conta.

Gabinete de Crise

O Ministério Público do RS estabeleceu um Gabinete de Gerenciamento de Crise para monitorar atos e manifestações públicas contra os poderes legitimamente constituídos, os quais ocorrem na esfera da ação institucional do órgão. Além disso, o MPRS já integra o Gabinete de Crise do Governo do Estado, juntamente a outros Poderes e instituições públicas.

Continuidade

Ao ser empossada pelo governador nesta quarta-feira, a secretária estadual da Fazenda, Pricilla Maria Santana declarou que pretende manter a mesma linha de trabalho realizada na pasta até então, dando continuidade à “gestão técnica e de excelentes resultados” dos secretários anteriores.

Monitoramento

Em ação de destaque na segurança pública, a prefeitura do município de Minas do Leão instalou mais de 130 câmeras de monitoramento em todas as escolas municipais. Além das salas de aulas e bibliotecas, entradas e saídas da cidade também tiveram seu monitoramento aprimorado.

Agro

O secretário estadual da Agricultura, Giovane Feltes, esteve reunido com a Federação das Associações de Arrozeiros do RS para discutir e analisar a conjuntura de fatores e demandas relacionados à produção gaúcha de arroz.

Acusação

O vereador Jonas Reis (PT) comunicou o acionamento da Comissão de Ética contra a vereadora Fernanda Barth (PSC), alegando que ela teria publicado em suas redes sociais um vídeo apoiando atos golpistas ocorridos no Brasil, e logo depois apagado por pressão da internet.

Defesa

Fernanda se defendeu através de suas redes sociais, afirmando que se trata de uma mentira, descrevendo as acusações como graves e seríssimas, as quais afirma que fazem com que uma “rede de ódio da esquerda” se vire contra sua família.

Federasul

A Federação de Entidades Empresariais do RS divulgou nota oficial lamentando e repudiando a violência ocorrida nos atos em Brasília. A entidade também questiona o precedente do afastamento do governador do DF, afirmando que “ataques à democracia se combatem com mais democracia”.

Conectando

Buscando inspiração para implementar projetos de acesso gratuito à internet em comunidades da capital, o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, esteve em Belo Horizonte/MG conhecendo o programa Vila Mais Conectada, o qual promove o acesso às redes para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

