Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Putin está pronto para fechar acordo com a Ucrânia, diz Trump antes da cúpula do Alasca

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

A declaração do republicano à Fox News Radio foi feita às vésperas do encontro de Trump e Putin no Alasca, nesta sexta-feira (15). (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa quinta-feira (14) que acredita que o líder russo, Vladimir Putin, está pronto para fechar um acordo de paz com a Ucrânia. A declaração do republicano à Fox News Radio foi feita às vésperas do encontro de Trump e Putin no Alasca, nesta sexta-feira (15).

“Acredito agora que ele está convencido de que vai fechar um acordo. Ele vai fechar um acordo. Acho que ele vai, e vamos descobrir”, disse Trump em entrevista ao programa “The Brian Kilmeade Show”, da Fox News Radio.

Contudo, o republicano afirmou que apenas uma cúpula trilateral que inclua o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, poderia selar um acordo de paz na Ucrânia para “repartir” território.

Segundo Trump, a cúpula com Putin “prepara a segunda reunião, mas há 25% de chance de que (…) não seja bem-sucedida”.

Kiev e seus aliados europeus temem que Trump e Putin comecem a redesenhar o mapa da Ucrânia nesta sexta-feira sem a aprovação de Zelenski.

“A segunda reunião será muito, muito importante, porque será um encontro onde será alcançado um acordo. E não quero usar a palavra ‘repartir’ as coisas. Mas, vocês sabem, até certo ponto, não é um termo ruim” porque serão discutidas “fronteiras e territórios”, afirmou o presidente americano.

Nessa quinta, Putin elogiou os “esforços” dos Estados Unidos “para pôr fim às hostilidades, resolver a crise e alcançar acordos que satisfaçam todas as partes envolvidas”.

Já o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, considera primordial abordar as “garantias de segurança” para encerrar a guerra iniciada em 2022 com a invasão russa,.

O presidente da Ucrânia não foi convidado para o que o Kremlin descreveu como um encontro “cara a cara” entre Putin e Trump. Zelenski foi recebido nesta quinta-feira em Londres pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

O encontro de Trump e Putin na base aérea de Elmendorf-Richardson, nesta sexta-feira, será realizada com intérpretes, informou o assessor diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov. “A agenda se concentrará principalmente na resolução da crise ucraniana”, acrescentou Ushakov. Ele mencionou também a “cooperação bilateral”.

A reunião está prevista para começar por volta das 19h30 GMT (16h30 no horário de Brasília), segundo o Kremlin. Em seguida, os presidentes darão uma coletiva de imprensa conjunta, a primeira desde 2018 em Helsinque durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias AFP.

Embaixada dos Estados Unidos tenta cavar um rompimento diplomático com o Brasil
