Mundo Putin ordena que soldados do Grupo Wagner assinem juramento de lealdade à Rússia

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mudança foi anunciada após suposta morte do líder mercenário Prigozhin. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Vladimir Putin ordenou que os soldados do Grupo Wagner assinem um juramento de lealdade ao Estado russo após queda de avião que teria matado Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo mercenário.

Descrito no decreto como “um passo para construir as bases espirituais e morais da defesa da Rússia”, o juramento inclui a promessa de seguir “rigorosamente as ordens dos comandantes”.

Putin assinou o decreto colocando a mudança em vigor com efeito imediato na sexta-feira (25), após o Kremlin dizer que sugestões do Ocidente de que Prigozhin havia sido morto por suas ordens eram uma “mentira absoluta”.

O governo russo declinou de confirmar definitivamente a identidade do líder mercenário, citando a necessidade de esperar resultados de testes.

A autoridade de aviação da Rússia disse que Prigozhin estava a bordo de um avião privado que caiu na noite de quarta (23), a noroeste de Moscou, sem sobreviventes, exatamente dois meses depois de ele liderar um motim sem sucesso contra chefes do Exército.

O presidente Vladimir Putin enviou condolências às famílias dos mortos e falou sobre Prigozhin no pretérito. Citou “informações preliminares” como um indicativo de que Prigozhin e seus principais associados do Grupo Wagner haviam morrido e, embora tenha elogiado Prigozhin, disse que ele também cometeu “erros sérios”.

A exigência de Putin de um juramento aos soldados do Grupo Wagner e outros grupos militares terceirizados foi um claro movimento para colocá-los sob um controle estatal mais rígido.

“Putin quer ter um controle mais rígido sobre [o grupo] Wagner para garantir que ele não enfrentará outra crise no futuro”, diz Natia Seskuria, do Royal United Services Institute, instituto especializado em defesa e segurança com sede em Londres.

Sem líder

Nesse sábado, uma subunidade de extrema direita do grupo Wagner, conhecida como Rusich, informou que está interrompendo operações militares na Ucrânia.

Numa postagem no Telegram, o subgrupo Rusich acusou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia de não proteger um membro fundador do grupo, Yan Petrovsky, que foi preso na Finlândia por violações de visto e enfrenta extradição para a Ucrânia.

O decreto surge num momento em que os mercenários do grupo Wagner não têm um líder óbvio, após um avião que supostamente transportava Prigozhin e outros líderes ter caído na quarta-feira (23/8), matando todas as 10 pessoas a bordo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/putin-ordena-que-soldados-do-grupo-wagner-assinem-juramento-de-lealdade-a-russia/

Putin ordena que soldados do Grupo Wagner assinem juramento de lealdade à Rússia

2023-08-26