Putin pediu a Trump duas regiões ucranianas em troca de fim da guerra

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Foi o primeiro encontro dos dois líderes após retorno de Trump à presidência dos EUA. (Foto: Reprodução/Pravda)

O presidente russo, Vladimir Putin, no encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria proposto ficar com dois dos territórios ucranianos atualmente ocupados pela Rússia – Donetsk e Lugansk – , no leste da Ucrânia, em troca do fim da guerra.

As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal “The New York Times”, com base em fontes das negociações. A oferta foi feita por Putin a Trump no encontro realizado no Alasca, na sexta-feira (15).

A reunião entre Putin e Trump terminou sem um acordo de cessar-fogo nem propostas oficiais. Essa oferta noticiada pela Reuters e pelo The New York Times é a primeira medida concreta que se conhece após o encontro.

Segundo as reportagens, a Rússia abdicaria de todas as outras regiões que atualmente ocupa militarmente na Ucrânia, cerca de 20% do total do território ucraniano. Em contrapartida, o governo ucraniano teria de aceitar que os distritos de Donetsk e Lugansk se tornem parte da Rússia.

Juntos, os dois distritos compõem a região do Donbass, no leste da Ucrânia e na fronteira com o sudoeste da Rússia Nessa área fica o maior movimento de separatista pró-Rússia da Ucrânia.

Antes da guerra, Putin já reivindicava a região, sob a alegativa de que a área é parte de terras ancestrais ucranianas que integrariam originalmente o território russo. Já em 2022, três dias antes de a guerra na Ucrânia começar, Putin assinou um decreto reconhecendo o Donbass como territórios independentes.

Segundo a rede de TV norte-americana Fox News, Trump já comunicou a proposta a Zelensky.

Em uma entrevista à emissora, o presidente dos EUA disse que o ucraniano deveria aceitar a proposta de Putin porque “a Rússia é uma grande potência e eles [ucranianos], não”. Quando questionado se daria algum conselho ao líder ucraniano, respondeu: “Faça o acordo. Você precisa fazer o acordo”.

Reunião com Zelensky

O governo ucraniano não se pronunciou ainda sobre a suposta proposta de Putin. Mas Zelensky tem dito que não abrirá mão de nenhum território ucraniano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesse sábado (16) de “ótimo” e “bem-sucedido” o encontro que teve no dia anterior com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Em postagem nas redes sociais, Trump confirmou uma reunião bilateral com Zelensky na segunda-feira (18) na Casa Branca. O anúncio também foi feito pelo presidente ucraniano na madrugada deste sábado (16).

A reunião, segundo os dois lados, abordará os próximos passos na tentativa de colocar um fim na guerra da Ucrânia, depois de o encontro entre norte-americano e Putin terminar sem acordo.

Primeiro encontro

Essa foi a primeira cúpula entre os EUA e a Rússia desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, e o primeiro encontro a sós entre os dois líderes desde 2018.

Com sorrisos no rosto, os dois se cumprimentaram e tiraram fotos para a imprensa antes de se encaminharem para a base militar Elmendorf-Richardson, em Anchorage, palco da reunião.

Em pronunciamento rápido, ambos trocaram elogios. Putin foi o primeiro a falar, agradeceu o convite de Trump e chamou a conversa de “construtiva”, mas apontou a necessidade de as preocupações da Rússia serem levadas em conta.

