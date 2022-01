Mundo Puxado por Estados Unidos e Índia, mundo registra recorde de 3 milhões e 600 mil casos de covid em um dia

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2022

EUA seguem liderando ranking de novas infecções, mas o recorde desta vez foi impulsionado pela Índia. (Foto: Reprodução)

Em meio à proliferação da variante ômicron do novo coronavírus, o mundo registrou mais de 3,67 milhões de casos de covid-19 em apenas 24 horas. É o 5º recorde diário de novos infectados nos últimos 10 dias.

Os Estados Unidos seguem liderando o ranking de novas infecções (894 mil), mas o recorde mundial desta vez foi impulsionado pela Índia, que registrou seu maior número diário de casos desde o início da pandemia: 442 mil.

Antes da atual onda, o maior número de infectados em 1 dia no mundo era de 905 mil, registrados em 25 de abril de 2021, em meio ao colapso sanitário na Índia causado pela variante delta. O recorde de casos do país era de 414 mil, registrados em 6 de maio de 2021.

Os 10 países com mais casos confirmados nas últimas 24 horas foram:

— Estados Unidos: 894 mil

— Índia: 442 mil

— França: 361 mil

— Itália: 196 mil

— Espanha: 179 mil

— Austrália: 175 mil

— Argentina: 131 mil

— Reino Unido: 129 mil

— Brasil: 87 mil

— Alemanha: 86 mil

O Brasil voltou a ser um dos dez países com mais infectados, mesmo com o apagão de dados e a instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde. Foram 97,2 mil novos casos nas últimas 24 horas, e a média móvel ficou acima de 60 mil, a maior desde junho do ano passado.

Os dados são de quarta-feira (12) e foram compilados e divulgados nesta quinta (13) pelo “Our World in Data”, projeto ligado à Universidade de Oxford.

A quantidade de mortes por covid-19 interrompeu uma trajetória de queda — que ocorria desde dezembro — e passou a subir nos últimos dias. Mas não está crescendo na mesma proporção da explosão do número de infectados.

Foram registrados 9,1 mil óbitos no mundo nas últimas 24 horas — e, com isso, a média móvel subiu para 6,7 mil (uma alta de 13% em uma semana e o mesmo patamar de três semanas atrás). Já a média de novos casos está em 2,77 milhões atualmente e subiu 46% e 290% nos mesmos períodos.

A média móvel de óbitos atual está inclusive abaixo da primeira onda da pandemia, em abril de 2020 (quando chegou a um pico de 7,1 mil). Na época, o mundo registrava uma média de 87 mil casos por dia.

Hoje, com 59% da população mundial vacinada com ao menos uma dose e mais da metade completamente imunizada, o mundo tem uma média de 2,77 milhões de novos infectados por dia e está registrando menos mortes.

