Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Grupo já havia sido alvo de ofensiva das autoridades no ano passado. (Foto: EBC)

Um grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas e com base em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre) foi alvo da segunda fase de uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina nesta quarta-feira (6). Deflagrada nas cidades de Florianópolis e Palhoça, a ofensiva cumpriu nove ordens judiciais de busca e dois mandados de prisão.

Também foram bloqueados quase R$ 18 milhões em bens, no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro pelo mesmo bando. De acordo com a Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) do Estado-vizinho, os envolvidos possuem histórico de violência que extrapola a venda de entorpecentes.

A lista inclui acusações de homicídio, resgate de presos em hospital e ameaça a testemunhas. “Após fixarem residência em Santa Catarina, eles passaram a transportar valores em espécie para investir aqui os recursos provenientes das atividades ilícitas”, informou a corporação por meio de seu site.

Os investigadores constaram que o grupo vinha movimentando grande quantidade de dinheiro, tudo proveniente do tráfico. E, característica frequente de muitas quadrilhas dedicadas que atuam com esse perfil, os bandidos viamonenses vinham levando uma vida de ostentação, repleta de bens de luxo – registrados em nome de “laranjas”.

Dentre os objetivos da operação desta quarta-feira está o de cortar as fontes de financiamento da organização criminosa, por meio da apreensão de bens e indisponibilidade de ativos. Esses foram identificados a partir da análise de documentos e outros materiais apreendidos na primeira fase da operação.

A etapa inicial foi deflagrada em novembro do ano passado, com o cumprimento de quatro ordens de busca. Naquela ocasião, foram recolhidos veículos e uma arma-de-fogo que estava com uma mulher apontada como companheira do líder do grupo.

Os trabalhos de apuração começaram em 2020, a partir da interceptação de uma grande soma em cédulas transportadas rumo a Palhoça. A quantia, não informada pelas autoridades catarinenses, tinha como destino o líder do bando.

Sequestro-relâmpago

Na terça-feira (5), a Polícia Civil gaúcha deflagrou operação de captura a integrantes de uma quadrilha que roubava veículos e realizava sequestros-relâmpago para extorquir as vítimas. Os crimes eram cometidos em Porto Alegre.

A ofensiva resultou na prisão temporária de dois envolvidos, incluindo um homem apontado como líder do bando. Com apoio da Brigada Militar, a equipe designada para o caso percorreu os bairros Higienópolis (Zona Norte), Aparício Borges, Jardim Botânico (Zona Leste), Vila Cruzeiro (Zona Sul) e Ilha das Flores (região Arquipélago).

O trabalho investigativo começou em janeiro, quando a corporação foi informada sobre a atuação de um grupo criminoso radicado na Vila Cruzeiro. Seus membros vinham cometendo uma série de assaltos a condutores de veículos, seguidos de sequestro-relâmpago das vítimas para extorqui-las por meio de transferências de dinheiro pelo sistema Pix e saques em caixas eletrônicos.

(Marcello Campos)

