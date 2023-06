Mundo Quais os possíveis impactos do motim do grupo mercenário na guerra entre Rússia e Ucrânia

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2023

Desde o início da guerra, paramilitares tiveram papel fundamental para os russos. (Foto: Reprodução)

Um duro episódio que se tornou o pior dia para Vladimir Putin na presidência e que beneficiou a Ucrânia, define o pesquisador James Nixey sobre o conflito entre autoridades russas e o grupo mercenário Wagner.Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, os mercenários tiveram papel fundamental para os russos. Trata-se de um exército privado de mercenários que, acredita-se, tenha defendido os interesses russos na Síria e na Líbia, assim como no Sudão ou na República Centro-africana.

Mas o conflito dos últimos dias colocou em xeque a aliança entre as tropas russas e o grupo de mercenários.

Putin classificou a ação dos últimos dias como uma “fuga criminosa” e um “motim armado”. Já Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, definiu o ato contra autoridades russas como uma “marcha da Justiça”.

Independentemente da forma como for chamado, o fato é que o chefe do grupo Wagner fez tudo para tentar derrubar a liderança militar da Rússia. A ação vinha se desenhando há algum tempo. Durante meses, houve disputas internas muito públicas entre o grupo Wagner e o ministério da defesa da Rússia sobre como a guerra na Ucrânia foi travada.

Prigozhin repetidamente acusou o ministério de não fornecer munição suficiente ao grupo mercenário (e de fazer isso de propósito).

Prigozhin afirma que o ministério da defesa realizou um ataque com mísseis na sexta-feira em um acampamento base do grupo Wagner. As autoridades russas negam e chamam essa história de “uma provocação de informação”.

Em meio ao conflito interno, as tropas mercenárias tomaram o controle da cidade russa de Rostov e seguiam em direção a Moscou. Mas nesse sábado (24) houve um acordo intermediado pelo presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, e o grupo Wagner suspendeu as ações contra a Rússia.

Mas ainda que o conflito tenha sido amenizado, há dúvidas sobre a consequência que terá na guerra entre Rússia e Ucrânia.

Os impactos na guerra

Após o início do conflito com os mercenários, Putin fez um discurso repleto de referências à “traição” e à Rússia ter sido “esfaqueada pelas costas”.

Ele prometeu uma “resposta dura”. E quase certamente contou com o apoio de comandantes russos de alto escalão – alguns condenaram publicamente as ações do grupo de mercenários.

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, se manifestou na manhã de sábado sobre o caso. Ele afirmou que “a fraqueza da Rússia é óbvia” e disse que “quanto mais Moscou mantiver suas tropas e mercenários na Ucrânia, mais caos atrairá para casa.”

“E quanto mais a Rússia mantiver suas tropas e mercenários em nossa terra, mais caos, dor e problemas ela terá para si mesma mais tarde”, escreveu Zelensky. Na noite desse sábado, após o recuo do Wagner, o Kremlin afirmou que a rebelião do grupo de mercenários não afetará a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia.

Dmitry Peskov, secretário de imprensa do presidente Putin, disse que está “fora de questão” que a rebelião do grupo mercenário impactará a campanha da Rússia contra Kiev.

Mas especialistas avaliam que a revolta deve impactar negativamente a Rússia e beneficiar a Ucrânia.

Chefe do programa Rússia-Eurásia do Chatham House, um instituto de políticas públicas do Reino Unido, James Nixey afirma que a Ucrânia deve lucrar com o conflito entre Rússia e os mercenários.

Nixey disse à BBC que a Ucrânia provavelmente continuará a “alfinetar a Rússia” para tentar criar outras implosões dentro do país. Ele afirmou que este sábado se tornou o pior dia para Vladimir Putin em todos os seus anos de presidência. “Ele está perdendo essa guerra [na Ucrânia]”, disse o especialista.

“Isso não quer dizer que a Ucrânia está achando muito fácil vencer… mas isso não é o que Vladimir Putin esperava até agora em sua presidência”, acrescentou. De acordo com a mídia estatal russa, o líder do Wagner deixou a Rússia e seguiu para Belarus. E todas as acusações contra ele e seu grupo serão retiradas pelas autoridades para evitar “derramamento de sangue”.

Para tentar amenizar a situação, autoridades russas ofereceram cargos militares a combatentes do Wagner.

