15 de junho de 2023

O celular hoje nos serve como um assistente pessoal 24 horas por dia, 7 dias por semana

Escolher qual celular comprar poder parecer uma tarefa fácil, mas não é bem assim, sobretudo para as pessoas que trabalham ou depende única e exclusivamente do celular para resolver suas tarefas diárias, que é basicamente o caso de maior parte da população do mundo.

Com o tempo o uso do celular foi se tornando cada vez mais presente a modo de se tornar indispensável para a maior parte das tarefas que nós temos no nosso dia a dia. O celular hoje nos serve como um assistente pessoal 24 horas por dia, 7 dias por semana.

As tarefas mais simples que o celular nos ajudam a fazer, é acordar, lembrar de compromissos, nos pôr em comunicação imediata com qualquer pessoa, não importando o que lugar que cada um se encontra, nos permite acessar ao banco, fazer compras e uma infinidade de outras tantas, como até as que são mais vitais para nossa vida, como nos recordar de tomar água. É realmente uma loucura o espaço e a importância do celular na nossa vida, por isso escolhê-lo é algo que demanda muita busca e atenção.

Samsung Galaxy S23 Ultra

O Samsung Galaxy S23 Ultra roda o sistema operacional Android 13. A espessura do Samsung Galaxy S23 Ultra é de 8,9 mm e pesa 234 gramas. A tela do Samsung Galaxy S23 Ultra é de 6,8″ com resolução de 1440 x 3088 pixels. O Samsung Galaxy S23 Ultra é alimentado por um processador Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy 3.36GHz, acompanhado por 8GB/12GB de RAM. Seu armazenamento é de 256GB/512GB/1TB.

A câmera principal é Quad, 200MP+12MP +10MP+10MP e grava vídeo, e uma bateria de 5000mAh o mantém funcionando. O Samsung Galaxy S23 Ultra possui alto-falantes estéreo.

Motorola Edge 30 Ultra

O Android 12 é o sistema operacional do Motorola Edge 30 Ultra, que em termos de dimensões tem um perfil de 8,4 mm e peso de 199 gramas. Entre as características do Motorola Edge 30 Ultra destaca-se uma tela de 6,67” com resolução de 1080 x 2400 pixels.

Dentro do Motorola Edge 30 Ultra encontramos um processador Snapdragon 8 + Gen 1 3.2GHz, acompanhado por 8GB / 12GB de RAM. Além disso, possui 128GB/256GB/512GB de armazenamento. A câmera traseira é de resolução tripla, 200MP+50MP+12MP com captura de vídeo, e a energia é fornecida por uma bateria de 4610mAh. Completando as especificações técnicas do Motorola Edge 30 Ultra, podemos encontrar alto-falantes estéreo para som superior.

Preços

Sabemos que os valores importam muito na hora de fazer uma compra, então aqui você vai saber o valor desses queridinhos quando foram lançados no Brasil.

O Edge 30 Ultra quando chegou ao mercado brasileiro em setembro de 2022, chegou custando R$ 6.999., já o celular da Samsung, Galaxy S23 Ultra que foi chegou às lojas do Brasil em fevereiro de 2023, chegou custando um total R$ 9.499, sendo esse preço para o celular mais básico da linha com 256 GB de armazenamento.

