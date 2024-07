Política Quais são as joias vendidas por auxiliares de Bolsonaro, segundo a Polícia Federal

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

Inquérito indica que ex-presidente e demais investigados venderam quatro conjuntos de joias, entre kits, relógios e esculturas. (Foto: EBC)

A investigação da Polícia Federal (PF) no inquérito das joias indica que Jair Bolsonaro (PL) se apropriou e se beneficiou da venda de quatro conjuntos de joias de forma ilegal. A conclusão está no inquérito sobre as joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita ao governo brasileiro durante a gestão Bolsonaro.

Os itens foram vendidos nos Estados Unidos por assessores do ex-presidente e o valor dos desvios, ainda de acordo com a corporação, é estimado em R$ 6,8 milhões (US$ 1.227.725,12). A PF indiciou na última quinta-feira (4) o ex-presidente e mais 11 pessoas no inquérito das joias.

Os documentos listam quatro conjuntos de joias, entre kits, relógios e esculturas:

* Um kit de joias, chamado “Rosê”, pela cor das peças – que incluía um relógio Rolex;

* Um kit de joias, chamado “Ouro branco”, pelo material de sua fabricação – também incluía um relógio Rolex;

* Um relógio, modelo Patek Philippe Geneve;

* Duas esculturas, um coqueiro e um barco.

* Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República;

* Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, ex-ministro de Minas e Energia;

* Fábio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social de Bolsonaro;

* Frederick Wassef, advogado de Bolsonaro;

* José Roberto Bueno Junior, ex-chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia;

* Julio Cesar Vieira Gomes, ex-secretário da Receita Federal;

* Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

* Marcelo da Silva Vieira, ex-chefe do setor de presentes durante o governo Bolsonaro;

* Marcos André dos Santos Soeiro, ex-assessor do ex-ministro de Minas e Energia;

* Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

* Mauro Cesar Lourena Cid, general do Exército e pai de Mauro Cid;

* Osmar Crivelatti, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Os indiciados são acusados de crimes diferentes. Bolsonaro, por exemplo, foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. Ele sempre negou irregularidades. O relatório final com as conclusões e os detalhes sobre os possíveis indiciamentos foi enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do caso.

Caberá também ao Ministério Público, se denunciar, propor ao Supremo Tribunal Federal a forma de aplicação das penas — se pela soma de cada uma das punições ou pela aplicação da pena mais grave, aumentada de uma fração.

Investigados

O advogado do ex-presidente Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, afirmou que não teve acesso ainda ao relatório da PF, e aguarda o documento antes de se manifestar. Bolsonaro, no entanto, já se pronunciou em outras ocasiões e nega qualquer irregularidade.

O ex-chefe da Secretaria de Comunicação, Fabio Wajngarten, alega falta de provas e diz ter sido indiciado por defender um cliente. Segundo ele, a acusação é “arbitrária, injusta e persecutória”.

“A iniciativa da Polícia Federal de pedir meu indiciamento no caso dos presentes recebidos pelo ex-presidente é arbitrária, injusta e persecutória. É uma violência inominável e um atentado ao meu direito de trabalhar”, escreveu em uma rede social.

O advogado Frederick Wassef enviou uma nota à imprensa, na qual afirma estar passando pelo indiciamento apenas por exercer a advocacia em defesa do ex-presidente, e relata que “Bolsonaro nem Coronel Cid pediram a ele para comprar o Rolex”.

“Entreguei espontaneamente à Polícia Federal todos os documentos que provam isto. Nem eu e nem os demais advogados do ex-presidente tivemos acesso ao relatório final, o que choca a todos, o vazamento à imprensa de peças processuais que estão em segredo de justiça. Estou passando por tudo isto apenas por exercer advocacia em defesa de Jair Bolsonaro”, diz a nota.

O advogado do tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o ex-ajudante de ordens está “cumprindo o acordo que fizeram com autoridades normalmente. O indiciamento é só mais uma fase das investigações. Nada a declarar”.

2024-07-09