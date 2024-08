Saúde Qual é a melhor forma de treinar em casa? Confira dicas de especialista

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Para quem quer fugir sedentarismo, mas não quer – ou não pode – ir a uma academia, treinar em casa pode ser uma boa alternativa. Foto: Reprodução

De acordo com uma pesquisa do Sesi divulgada em 2023, a maioria dos brasileiros (95%) acredita que quem se exercita terá ganho de saúde física e mental. Contudo, quando se trata de colocar isso em prática, os números despencam, já que apenas 48% praticam algum tipo de atividade física ao longo da semana.



Flexibilidade, controle do corpo e melhoria na saúde são alguns dos ganhos, de acordo com o educador físico Roberth Resende. O personal, que fala sobre o assunto em suas redes sociais para mais de 1,4 milhão de seguidores, falou sobre qual a melhor forma de se exercitar em casa.

Dicas

Antes de iniciar qualquer treino, é crucial garantir aptidão física. Por isso, o educador físico aconselha que seja feita uma avaliação médica. Resende compartilhou quais são os passos iniciais para quem quer se exercitar no artigo “O que fazer antes de começar a treinar em casa?”.

Outro aspecto importante da prática de exercícios em casa diz respeito à execução correta dos treinos.

“Gosto de dar um exemplo para as pessoas verem, certo? Se você faz atividade física sem conhecer a postura, é muito ruim porque você acaba fazendo só o que você gosta e do jeito que você gosta”, salienta. Por isso, o expert ressalta que é importante contar com ajuda de um profissional, inclusive para evitar lesões.

Contudo, se você está retomando as atividades físicas depois de uma pausa, ele recomenda que busque descobrir os motivos que o levaram a não ser consistente. “Qual foi o problema quando você parou? Foi preguiça? Foi desculpa? Foi procrastinação? Ou foi realmente um problema que você tinha em sua rotina?”, diz.

Seja qual for o motivo, o educador físico orienta que você avalie os motivos para encontrar a melhor solução. Seja conflito de horários por conta do trabalho ou dificuldade de organização, Resende indica que você priorize práticas que se encaixem na sua agenda aliada a hábitos que facilitem a rotina, como preparar antecipadamente as refeições.

Local do treino

“Existem fatores psicológicos que facilitam essa decisão”, diz o educador físico em relação à escolha de um local da casa para realizar os treinos.

“Se o seu quarto simboliza conforto, se você só vai lá para dormir, talvez não seja o melhor ambiente porque não será tão motivador para você”, alerta.

Por isso, o mais recomendado é buscar por “aquele lugar que vai ativar você”, seja a varanda, o quintal ou a própria sala. Caso você more em apartamento e ele tenha um espaço de lazer, esse também pode ser um ambiente propício para se exercitar, de acordo com o personal.

