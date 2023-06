Economia Qual índice da Bolsa brasileira mais subiu em maio? Veja o ranking

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Depois de um primeiro trimestre fraco, índices da B3 mostram forte recuperação no último mês. (Foto: Agência Brasil)

No primeiro trimestre deste ano, apenas dois dos 26 principais índices da bolsa tiveram alta. O mais famoso deles, o Ibovespa, perdeu mais de 7% nesse começo de ano. Mas em abril, o cenário mudou e 22 deles ficaram no azul. Até que no mês de maio, dos 26 índices pesquisados, todos fecharam em alta.

No ano até o último mês, 11 dos índices pesquisados registravam valorização. O que representa pouco mais de 42% dos índices da B3. Um deles, no entanto, vem se destacando dos demais.

O IMOB, que reúne ações dos setores da atividade imobiliária, como construção civil , intermediação imobiliária e exploração de imóveis, teve alta de 17,11% em maio e acumula ganhos de 26,81% no ano até o fim do mês passado.

O índice SMLL, que reúne ações de empresas com menor valor de mercado (também chamadas de ‘small caps’), ocupou a segunda posição entre os melhores desempenhos em maio, com 13,54%. No ano até o mês passado, sua valorização acumulada era de 4,71%.

Nesse índice, normalmente estão empresas ligadas à economia doméstica. E, no começo do ano, setores como varejo e serviços já mostraram sinais de recuperação. As vendas do varejo restrito subiram 0,8% em março ante fevereiro e esse resultado veio acima até do teto das expectativas do mercado.

No primeiro trimestre deste ano, a alta foi de 2% na comparação trimestral e de 2,4% na base anual. No caso dos serviços, o avanço foi de 0,9% em março ante fevereiro, também acima das estimativas dos economistas. No primeiro trimestre do ano, no entanto, o número representa uma queda de 0,3% na comparação trimestral, mas uma alta 5,8% na base anual.

Embora no primeiro trimestre as ações desses segmentos ainda tenham mostrado um pouco mais de dificuldade para acompanhar esses avanços, nos últimos dois meses, especialmente em maio, muitas delas mostraram uma recuperação.

Não à toa, o terceiro índice com melhor desempenho em maio foi o ICON, que reúne ações do setor de consumo. No ano até maio, no entanto, esse índice ainda acumula queda de 1,05%.

Por fim, embora os índices mais voltados para a economia doméstica estejam mostrando recuperação, aqueles ligados ao exterior não deixam a desejar. O BDRX, que reúne os BDRs não patrocinados negociados na B3, acumula a segunda maior alta do ano até maio, com valorização de 14,58%.

Para quem não sabe, os Brazilian Depositary Receipts são recibos de ações de empresas listadas no exterior, mas negociados na B3. Ou seja, é uma forma de se investir indiretamente em ações da Meta (dona do Facebook), da Amazon e etc, mesmo estando no Brasil.

No primeiro trimestre, esse índice acumulava alta de 8,73% e ocupava a primeira colocação dentre as maiores valorizações. Em abril, no entanto, ele registrou uma desvalorização de 0,49%. Mas em maio seu desempenho voltou a melhorar e o índice registrou alta de 5,9%.

