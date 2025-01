Mundo Qual o maior navio do mundo? De onde vem a água utilizada? Veja 6 curiosidades sobre cruzeiros

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Icon of the Seas, da Royal Caribbean, o maior navio de cruzeiro do mundo. (Foto: Royal Caribbean)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Qual o maior navio de cruzeiro do mundo? Como é a questão da sustentabilidade nas viagens de navio? Selecionamos seis curiosidades sobre viagens de cruzeiros, roteiros e portos de parada a seguir.

O maior navio do mundo

Com capacidade para 7.500 passageiros, o maior navio de cruzeiro do mundo é o Icon of The Seas, da Royal Caribbean. Ele tem 360 metros de comprimento e 20 decks e pesa 250 mil toneladas. Algumas das atrações do navio são: Sete piscinas – uma delas, a maior piscina marítima do mundo, com 40 mil galões de água, Simulador de surfe

Parede de escalada, 20 restaurantes. Pista de patinação no gelo, onde ocorrem apresentações artísticas.

O Icon parte de Miami, nos Estados Unidos, e navega pelo Caribe, passando pela Costa Maya e Cozumel, no México, além de fazer paradas em Honduras e na ilha privativa da empresa, nas Bahamas. Os preços começam em US$ 1.486 por pessoa. Em breve, ele dividirá o título de maior do mundo com seu navio irmão, o Star of the Seas, de mesmas proporções, cuja viagem inaugural está prevista para agosto deste ano. Aliás, os sete maiores navios do mundo são da Royal Caribbean.

No Brasil, o maior navio a circular na costa é o MSC Grandiosa, que faz roteiros de 3 a 7 noites para o Nordeste até abril, com paradas nos portos de Búzios, Salvador, Maceió e Ilha Grande. Ao todo, são 19 andares, 5 piscinas, 9 hidromassagens, toboáguas, parque aquático, 21 lounges, spa, além de cinco restaurantes regulares e cinco restaurantes de especialidades. Os preços começam em US$ 2.435 por pessoa em cabine dupla.

Volta ao mundo de navio

O navio Villa Vie Odyssey vai passar mais de três anos navegando em uma volta ao mundo. Ao todo, serão visitados 425 destinos em 147 países. A embarcação partiu em outubro de 2024 de Belfast, na Irlanda do Norte e, neste momento, navega pela América do Sul. É possível comprar partes da viagem – a que percorre a América do Sul, por exemplo, se estende até abril deste ano, passando inclusive por portos brasileiros fluviais e marítimos, como Manaus, Santarém, Fortaleza, Ilhabela e Porto Belo. A proposta é oferecer um navio residencial, como um condomínio flutuante, com possibilidade de compra ou aluguel de cabines. Os itinerários começam em US$ 20 mil, mas se preferir pode comprar sua própria cabine por a partir de US$ 99.999, mais uma taxa mensal de serviço.

Há outros cruzeiros de volta ao mundo. O Regent of Seven Seas, por exemplo, anunciou uma viagem de volta ao mundo que partirá em janeiro de 2027 no Seven Seas Splendor, considerado um dos mais luxuosos do mundo. A viagem parte de Miami e chega em Nova York depois de percorrer 71 portos em 40 países, passando por 73 patrimônios da Unesco. Ao todo, o navio tem 373 suítes que comportam até 746 hóspedes, além de uma tripulação com 548 membros. A embarcação é quase um museu flutuante, com US$ 5 milhões em obras de arte a bordo. A viagem tem 140 noites de duração e preços que vão de US$ 91.499 a US$ 1,7 milhão.

Reciclagem, água potável e sustentabilidade a bordo

Em um mundo onde o aquecimento global já é uma realidade, a preocupação com a sustentabilidade deixou de ser uma opção para se tornar uma obrigação. De acordo com dados da Clia, entidade internacional que reúne as empresas do setor, atualmente 267 navios já produzem água fresca a bordo usando dessalinizadores que filtram a água do mar. Além disso, o órgão colocou a meta de zerar as emissões de carbono até 2050 – e reduzi-las em 40% até 2030. Atualmente, 19 navios usam gás natural como combustível, e a tendência é que esse número siga em crescimento conforme novos navios sejam colocados em circulação nos próximos anos.

Um desses navios já em circulação é o Costa Smeralda. A embarcação privilegia o uso do GNV como combustível – com os tanques cheios, tem autonomia de 2 semanas e meia sem a necessidade de reabastecimento. Todo abastecimento de água potável do navio é feito com abastecimento da água do mar, usando dessalinizadores. A bordo é realizada 100% da coleta seletiva de resíduos e reciclagem de materiais como plástico, papel, vidro e alumínio. O navio, neste momento, faz temporada nos Emirados Árabes, com partida de Dubai, passando por Doha, no Catar, Mascate, em Omã, e Abu Dhabi.

Navios em Veneza

Desde 2021, navios de grande porte não podem atracar no centro histórico de Veneza. Isso porque os gigantes bloqueavam a paisagem, o que fez com que a Unesco ameaçasse retirar o título de Patrimônio da Humanidade da cidade. Outras razões foram a poluição gerada pelos cruzeiros e o risco de acidentes com embarcações menores. Além disso, trata-se de uma tentativa de diminuir o fluxo de visitantes que passam apenas um dia, o que vem causando inúmeros debates entre moradores, autoridades e empresas de turismo. Este ano, as autoridades de Veneza voltarão a cobrar uma taxa, agora de 10 euros, dos visitantes de um dia. Em 2023, a cidade recebeu 5,7 milhões de visitantes, e até 80 mil pessoas em um único dia.

Por essa razão, as companhias passaram a adotar outros portos próximos, fora do Grand Canal de Veneza, para embarque e desembarque de passageiros. É o caso de Marghera, a dez minutos de distância, ou Trieste e Ravenna, ambas a 2 horas da cidade histórica.

Montanhas-russas em alto-mar

Com uma frota de cinco navios, a Disney Cruise Line anunciou seu primeiro navio a percorrer a Ásia. O Disney Adventure fará sua viagem inaugural em 15 de dezembro de 2025, partindo de Singapura. O navio terá a maior montanha-russa marítima do mundo, a Ironcycle Test Run, com 250 metros de altura. Ao todo, serão sete áreas temáticas, dedicadas a clássicos da Disney, Marvel e Pixar, como Toy Story, Guardiões da Galáxia e Operação Big Hero. Os pacotes já estão à venda e custam a partir de US$ 2.098 por pessoa no cruzeiro de três noites.

Fórmula 1 a bordo

Organizada pelo ex-piloto de Fórmula 1 Pedro de la Rosa e membros da equipe Aston Martin Aramco, a Spotlight Voyage vai levar os passageiros para navegar no Seven Seas Splendor. A viagem, de dez noites, parte em 22 de julho de 2025 e visitará destinos com tradição no automobilismo, como Barcelona, na Espanha, e Monte Carlo, em Mônaco. Entre os atrativos está a réplica do carro de corrida Aston Martin Aramco, que será colocada a bordo com um simulador de direção. Além disso, representantes da empresa vão realizar uma série de workshops sobre inovação e design e sessões de perguntas e respostas com Pedro de la Rosa, veterano espanhol em mais de 100 Grandes Prêmios. Os preços começam em US$ 8.449 por passageiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/qual-o-maior-navio-do-mundo-de-onde-vem-a-agua-utilizada-veja-6-curiosidades-sobre-cruzeiros/

Qual o maior navio do mundo? De onde vem a água utilizada? Veja 6 curiosidades sobre cruzeiros

2025-01-21