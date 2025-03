Últimas Qual o segredo da beleza natural de Ivete Sangalo? Cantora de 52 anos realiza procedimento simples e “queridinho” das famosas

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Cantora baiana é adepta de técnicas pouco invasivas. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quando se fala de carnaval no Brasil, um dos primeiros nomes que vem à cabeça do público é o de Ivete Sangalo. A cantora baiana, que comanda uma das maiores folias de Salvador (BA), tem chamado atenção todos os anos por sua beleza natural e um corpo de tirar o fôlego, aos 52 anos.

Ela já seguiu uma dieta elaborada pelo nutricionista (o próprio marido, Daniel Cady) e que a ajudou a eliminar 22% de gordura corporal. Já para manter a beleza em dia e super natural, a artista conta com os cuidados do médico Alberto Cordeiro, um dos maiores nomes da dermatologia no País.

Com a palavra, o dermatologista da diva

Em entrevista exclusiva ao site “Purepeople”, o especialista revelou que Ivete gosta de tratamentos que garantam resultados naturais, como os bioestimuladores de colágeno, que estão entre os “queridinhos” das famosas e presentes já são rotina em muitos consultórios.

O médico também indica também ser adepto da ideia de promover a beleza natural e sem o uso de substâncias invasivas:

“Nós optamos aqui na clínica em não fazer nenhum preenchedor definitivo, por exemplo, nós só usamos como preenchedor o ácido hialurônico, que são produtos absorvíveis pela pele, e uso de bioestimuladores como ácido polilático e hidroxiapatita de cálcio”.

Ele acrescenta: “Nosso ponto forte é aliar tecnologias muito avançadas, de forma que esse tratamento não precise do uso de agulhas. Portanto o que conseguimos fazer sem perfurar a pele, nós fazemos. Só às vezes, para algum refinamento acaba necessitando dos injetáveis”.

Proteção contra o sol

Como a época de carnaval costuma ser muito intensa, especialmente o de Salvador, Ivete Sangalo acaba fazendo muitos shows no sol. Como recomendação tanto para cantora quanto aos foliões de todo o Brasil, Alberto Cordeiro garante que é importante a aplicação e reaplicação de protetor solar:

“Atualmente temos protetor em sachê, bastão e com poucos ml por apresentação, então dá para a pessoa levar no bolso ou na pochete e reaplicar durante a folia”.

Ainda segundo ele, “é importante também falar que existe a possibilidade da pessoa tomar um protetor solar via oral, mas que não tira a necessidade do uso do creme na pele, então é um recurso extra. Essa alternativa via oral pode ser formulada mas é também vendida em farmácias, com algumas substâncias como o Polypodium leucotomos, que diminui as chances de a pele ser danificada pelo sol”. (com informações do site Terra)

