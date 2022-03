Mundo Qual o tamanho e o poder de destruição do arsenal nuclear da Rússia?

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

Veículo submarino Poseidon com armas nucleares – captura de vídeo por Tass, agência de notícias estatal da Rússia. (Foto: Reprodução)

Em menos de uma semana de guerra contra a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin já emitiu ordem para que seu comando militar coloque as forças nucleares em estado de “alerta especial”, considerado o nível mais elevado.

O movimento aconteceu após o governo russo entender como “declarações agressivas” os comentários com intenções de apoio à Ucrânia feitos por países membros da Otan (aliança militar liderada pelos Estados Unidos) sobre a operação na Ucrânia. A medida seria também uma reação às duras sanções econômicas adotadas contra a Rússia por diversas potências globais.

O número exato de armas nucleares em posse de cada país é um segredo nacional, então as análises são baseadas em estimativas. Embora o compartilhamento dessas informações varie de acordo com cada nação, a maioria divulga os números de seus estoques nucleares.

Dados compartilhados pela Janes, agência que fornece análises na área de defesa, indicam que a Rússia tenha mais de 6 mil ogivas nucleares, incluindo cerca de 4 mil em arsenal ativo e o restante em desmantelamento (em processo de serem “desmanchadas”). As ogivas são formadas por uma arma nuclear encapsulada na parte cilíndrica de um foguete, míssil ou projétil.

De acordo com a FAS (Federação dos Cientistas Americanos, na sigla em inglês) esse arsenal, junto com o dos EUA (com cerca de 4.000), representa 90% das ogivas nucleares do mundo.

Estima-se que pelo menos nove países tenham esse tipo de armamento de destruição em massa: EUA, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. O número de ogivas ao redor do mundo tem caído ao longo do tempo, passando de 70 mil nos anos 1980 para cerca de 14 mil atualmente. As informações são da BBC News.

