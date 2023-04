Mundo Quando será a coroação de rei Charles? Veja a data e outros detalhes

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Solenidade oficializará função que o monarca já desempenha desde setembro do ano passado. (Foto: EBC)

Alçado ao comando da monarquia britânica de forma automática em setembro do ano passado devido à morte da mãe, Elizabeth II, a cerimônia de coroação do rei Charles III, 73 anos, será realizada no dia 6 de maio (sábado). Ele estará acompanhado da rainha consorte na Abadia de Westminster, de acordo com informações do Palácio de Buckingham.

A cerimônia, um evento solene e religioso que será conduzido pelo Arcebispo de Canterbury (chefe espiritual da Comunhão Anglicana), geralmente ocorre vários meses após a ascensão do novo ocupante do trono.

A mídia britânica tem noticiado que Charles quer diminuir um pouco da grandeza habitual em torno da coroação, ciente de que isso ocorreria enquanto o país enfrentava uma crise de custo de vida. Enquanto isso, o palácio garante que manterá os “elementos centrais” da cerimônia tradicional “enquanto reconhece o espírito de nossos tempos”.

Reis e rainhas da Grã-Bretanha foram coroados no mesmo local desde o ano de 1066, com Guilherme, o Conquistador. Charles se tornará o 41º monarca em uma linhagem que remonta a William. Ele também será o monarca mais velho a ser oficializado na função.

Mas, por questões matemáticas, ele não poderá repetir um recorde de sua mãe, que morreu aos 96 anos em sua casa de férias na Escócia: o de reinado mais longo: 70 anos.

A coroação de Elizabeth como rainha em 2 de junho de 1953 foi a primeira a ser televisionada e foi considerada um marco na modernização da monarquia, um movimento que seu marido, o príncipe Philip, teria defendido fortemente.

A Abadia, cujas ligações reais são extensas, foi o cenário para o serviço fúnebre de Elizabeth e também foi onde o filho de Charles e agora herdeiro, o príncipe William, se casou com sua esposa Kate.

Império

Quando for coroado na Abadia de Westminster, em 6 de maio, o rei Charles III não estará assumindo apenas o trono britânico. O sucessor da rainha Elizabeth II herdará também a responsabilidade de ser chefe de Estado de outros 14 países.

Charles III vai reinar em antigos territórios do Império britânico, que conquistaram a independência, mas optaram por manter o monarca britânico como chefe de Estado. São eles: Austrália, Antígua e Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Nova Zelândia, Ilhas Salomão e Tuvalu.

Pouco antes da morte de Elizabeth II, a lista de países era um pouco maior. Em novembro de 2021, Barbados, o pequeno país caribenho, rompeu com a monarquia britânica e tornou-se uma república. Na época, não houve resistência por parte da coroa – a rainha chegou a escrever uma mensagem a primeira presidente eleita, Sandra Mason, e deu os “parabéns” aos cidadãos do país.

Ainda que seja soberano, na prática, a função do monarca britânico nestes países fica restrita à participação em cerimoniais e outras formalidades, como a entrega de títulos de nobreza e a recepção a governantes estrangeiros.

Os países que ainda são chefiados pelo reinado também fazem parte de um grupo mais amplo, de 56 países das Américas, África, Ásia, Europa e Pacífico, a Comunidade Britânica. O conjunto de antigas colônias britânicas mantêm relações de cooperação, em torno de valores comuns, como a democracia e os direitos humanos.

Fortuna

De acordo com o jornal britânico Sunday Times, o rei Charles III, do Reino Unido, tem uma fortuna pessoal estimada em 600 milhões de libras, o equivalente a R$ 3,6 bilhões. A quantia é quase o dobro da atribuída à sua mãe, a rainha Elizabeth II, de 370 milhões de libras.

A estimativa foi feita neste fim de semana, pelo Sunday Times Rich List, às vésperas da coroação do novo monarca britânico. De acordo com assessores entrevistados pelo jornal, Charles poupou assiduamente os lucros que recebeu do Ducado da Cornualha, em especial depois de seu divórcio milionário da princesa Diana, no início dos anos 1990.

Além da rainha Elizabeth II, Charles tem fortuna maior que David e Victoria Beckham e Elton John, por exemplo. O rei, porém, não está entre os 250 mais ricos do país, e atrás de nomes famosos como Paul McCartney (865 milhões de libras) e do primeiro-ministro Rishi Sunak (730 milhões de libras). Na liderança estão os indianos Sri e Gopi Hinduja, residentes no Reino Unido e com patrimônio na casa dos 28 bilhões de libras.

