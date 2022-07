Economia Quanto vale e como funciona o salário mínimo nos Estados Unidos

21 de julho de 2022

Nos Estados Unidos, o valor do salário mínimo é definido por hora e não é alterado desde 2009. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Nos Estados Unidos, o valor do salário mínimo é definido por hora e não é alterado desde 2009. Um trabalhador que recebe o salário mínimo federal ganha US$ 7,25 por hora, cerca de US$ 1.276 mensais para quem trabalha 40 horas semanais.

Trabalhadores que estudam, estagiários, menores de 20 anos em treinamento e pessoas que ganham gorjetas como parte do salário podem receber um piso menor do que o mínimo, segundo a legislação de alguns Estados.

Um relatório divulgado pela National Low Income Housing Coalition em 2022 informou que a média salarial dos trabalhadores que recebem por hora nos EUA é de US$ 18,78.

Em 2020, 55% dos trabalhadores norte-americanos eram pagos por hora, cerca de 73,3 milhões; destes, apenas 247 mil recebiam o salário federal de US$ 7,25 – a grande maioria era de trabalhadores do setor de alimentação (cozinheiros, faxineiros, garçons e atendentes).

Na prática, poucos trabalhadores recebem o salário mínimo federal porque cada Estado tem autonomia para definir os valores do próprio piso salarial.

A Califórnia é o Estado com o salário mínimo mais alto, tendo sido o primeiro a alcançar US$ 15 por hora (excluindo o distrito de Columbia, onde fica a capital Washington D.C.).

Connecticut, Delaware, Flórida, Illinois e outros já aprovaram leis para alcançar os US$ 15 nos próximos anos. Algumas cidades, como Nova York, também definiram o piso em US$ 15 por meio de leis municipais.

Outros 20 Estados seguem o salário mínimo federal e 2 deles têm salários menores. É o caso de Wyoming e Geórgia, que por meio de brechas na legislação determinam o mínimo de US$ 5,15 para trabalhadores quando os empregadores não são submetidos à Lei de Padrões Justos de Trabalho (FLSA).

Poder de compra

Nos EUA, por exemplo, pode-se comprar um iPhone 13 Pro Max de 256 GB com um salário mínimo mensal, já que lá o item custa cerca de US$ 1.277 com taxas. No Brasil, o mesmo produto custa R$ 11.108 – são necessários quase nove meses de salário para adquirir o item.

Um videogame de última geração, como o PlayStation 5, custa US$ 499,99, ou seja, metade de um salário mínimo norte-americano seria mais do que o suficiente para comprar o item. No Brasil, ele sai por R$ 4.399,90, o equivalente a três salários e meio.

Salário defasado

Apesar de o poder de compra dos norte-americanos ser bem mais alto do que o da grande maioria dos países, a população das classes sociais mais baixas sofre para pagar itens como moradia e saúde.

O documento Poverty Guidelines, divulgado anualmente pelo The Assistant Secretary for Planning and Evaluation (ASPE) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (HHS), define quanto uma família deve ter de renda para poder viver com qualidade. As diretrizes estabelecidas são usadas para determinar a elegibilidade para programas de ajuda social.

Segundo essas indicações, ficam abaixo da linha da pobreza as famílias com dois membros que recebem anualmente US$ 18.310. Um trabalhador que recebe o salário mínimo ganha anualmente US$ 15.312. Para famílias com quatro pessoas, o rendimento familiar deve ser de US$ 27.750 por ano (US$ 6.937,50 mensais) para que ela esteja acima da linha da pobreza.

Circula no Congresso americano um projeto de lei para atualizar o salário mínimo federal dos Estados Unidos para US$ 15 a hora.

Os defensores do projeto afirmam que isso elevaria a qualidade de vida de trabalhadores de todo o país, principalmente no momento em que a inflação nos EUA é a maior em 40 anos.

Quem é contra o projeto cita o argumento de que a maioria das pequenas empresas não conseguiria pagar salários tão elevados, o que geraria mais desemprego e insegurança no país.

Crise imobiliária

A crise imobiliária que vivem os EUA há décadas se agravou com a chegada da pandemia de covid-19 e o aumento da inflação depois da guerra no Leste Europeu. O preço de aluguel e de imóveis disparou novamente e muitos norte-americanos encaram o risco real de serem despejados.

De acordo com o relatório Out of Reach do National Low Income Housing Coalition, trabalhadores de classes baixa e média nos EUA não têm condição de pagar o aluguel de uma habitação modesta de um quarto na maior parte do país.

O relatório considerou a média nacional do que os trabalhadores que recebem por hora ganham cerca de US$ 18,78 e que o limite do salário que deve ser gasto em moradia é de 30%, como recomendam especialistas.

Com esses parâmetros, para manter o aluguel de uma moradia de um quarto, um trabalhador deveria receber US$ 20,40 por hora e para manter uma moradia de dois quartos, US$ 24,90 por hora.

A situação é mais complicada para os trabalhadores que, de fato, recebem um salário mínimo, pois precisariam trabalhar 97 horas semanais para conseguir pagar o aluguel de uma casa com dois quartos. As informações são do site E-Investidor, do jornal O Estado de S. Paulo.

