Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

Shopping João Pessoa foi um dos cinco locais com vacinação de adolescentes e adultos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre aplicou 1,7 mil vacinas contra a covid em adultos e crianças neste sábado (12), em oito locais de atendimento. A imunização para pessoas acima de 12 anos ocorreu no Shopping João Pessoa, no Centro de Saúde IAPI, no Parque Farroupilha e nas unidades de saúde Tristeza e Cristal. Nos locais, foram aplicadas 1.127 doses. O ponto de maior movimento foi o Shopping João Pessoa, com a aplicação de 531 vacinas.

Já a vacinação infantil com primeira e segunda doses de Coronavac ocorreu no Centro de Saúde IAPI e na Unidade de Saúde Tristeza para crianças de 6 a 11 anos (exceto imunocomprometidas). Além desses locais, a primeira dose da Pfizer foi oferecida a crianças de 5 a 11 anos na Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros. Foram aplicadas 573 doses no total, nos três locais, sendo 541 de Coronavac/Butantan e 32 de Pfizer pediátrica.

A vacinação contra a covid será retomada nesta segunda-feira (14), e os locais serão divulgados neste domingo (13).

Atendimento para sintomáticos

Nos fins de semana, pessoas com sintomas de covid – febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular – podem procurar um dos pronto-atendimentos ou a UPA Moacyr Scliar, com funcionamento nas 24 horas do dia.

De segunda a sexta-feira, é possível realizar o teste rápido de antígeno nos cinco centros de testagem da cidade, localizados nas unidades de saúde Tristeza, São Carlos e Assis Brasil, na Clínica da Família Álvaro Difini e no Campus Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Também estão disponíveis nas 132 unidades de saúde.

