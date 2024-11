Economia Quase 20% dos moradores de Porto Alegre pretendem comprar ou alugar um imóvel em seis meses

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

A taxa de juros do financiamento dos imóveis desperta preocupação nos compradores Foto: Freepik A taxa de juros do financiamento dos imóveis desperta preocupação nos compradores. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Dezessete por cento dos moradores de Porto Alegre – quase um em cada cinco – pretendem comprar ou alugar um imóvel nos próximos seis meses com o objetivo de deixar de pagar aluguel ou de mudar para um local com aluguel mais barato do que o pago atualmente.

As faixas mais interessadas em trocar de endereço atualmente são pessoas com idades entre 18 e 24 anos (26%) e a Classe A (32%). Os dados são de uma pesquisa da startup Loft.

Treze por cento dos entrevistados disseram que pretendem comprar um imóvel nos próximos seis meses. A resposta mais presente para a aquisição do imóvel é “deixar de pagar aluguel” (43%), seguida por “construir patrimônio” (28%).

Outros 4% afirmaram que pretendem alugar um imóvel na mesma janela de tempo. A resposta mais presente para um novo aluguel foi justamente tentar diminuir o preço do aluguel atual (33%). Curiosamente, outros 25% dos entrevistados indicaram estar buscando um imóvel com aluguel mais

caro do que o atual. Para quem pretende alugar, os tipos de garantia mais citadas foram caução (50%) e fiança aluguel (25%).

A pesquisa também apurou a opinião dos moradores sobre fatores ligados ao mercado imobiliário. A taxa de juros/condições de financiamento foi o fator que despertou a maior preocupação (41%).

O tema é motivo de preocupação, principalmente para a classe C, em que 47% dos respondentes avaliaram negativamente os juros do financiamento.

“A pesquisa captou alguns movimentos divergentes. Se por um lado há preocupação com as condições de financiamento imobiliário, a proporção de pessoas que acham que a situação financeira familiar vai melhorar é maior do que a que acha que vai piorar. Esse sentimento tende a ser um propulsor para negócios no mercado imobiliário”, afirmou o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

No levantamento, foram entrevistados 300 moradores da cidade entre os dias e . A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, A pesquisa será feita trimestralmente.

