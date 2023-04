Rio Grande do Sul Quase 2,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

Quatro estabelecimentos comerciais foram fiscalizados em Porto Lucena, no Noroeste do Estado Foto: MP/Divulgação Quatro estabelecimentos comerciais foram fiscalizados em Porto Lucena, no Noroeste do Estado. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Agentes do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), apreenderam 2,3 toneladas de alimentos impróprios para o consumo em Porto Lucena, na Região Noroeste do Estado. Durante a operação, realizada na terça-feira (18), quatro estabelecimentos foram fiscalizados e autuados.

Os fiscais encontraram produtos vencidos – alguns desde 2014 –, sem procedência, armazenados de forma inadequada, sem rotulagem e com rótulos com informações apagadas ou incompletas, além de alimentos fracionados comercializados de forma indevida.

Os nomes dos locais vistoriados não foram divulgados pelo MP. A ação também contou com a participação de servidores da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Vigilância Sanitária e do Serviço de Inspeção Municipal de Porto Lucena, da Delegacia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

