Rio Grande do Sul Quase 250 mil gaúchos já foram infectados pelo coronavírus. Óbitos causados pela doença totalizam 5.768 casos no Estado

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Boletim desta sexta-feira acrescentou 2.834 testes positivos e 39 mortes. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Divulgado no fim da tarde desta sexta-feira (20), o novo boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) acrescentou 2.834 testes positivos e 39 óbitos à estatística gaúcha do coronavírus. Os novos dados ampliaram para 246.227 o contingente de infectados no Rio Grande do Sul em quase oito meses de pandemia, sendo que 93% já estão recuperados. Já os óbitos totalizam 5.768.

As perdas humanas mencionadas pelo mais recente relatório oficial abrangem pacientes com idades entre 29 e 96 anos. No entanto, a prevalência dos idosos entre os casos fatais da Covid permanece inalterada, já que apenas sete dos 39 falecidos tinham idade inferior a 60 anos.

A lista atualizada é reproduzida a seguir, com citação do município de residência (em ordem alfabética), gênero (feminino ou masculino) e idade da vítima. Confira:

– Cachoeirinha (mulher, 63 anos);

– Canoas (mulher, 88 anos);

– Canoas (homem, 77 anos);

– Canoas (mulher, 68 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 96 anos);

– Caxias do Sul (homem, 86 anos);

– Cruz Alta (homem, 54 anos);

– Eldorado do Sul (homem, 48 anos);

– Erechim (homem, 65 anos);

– Gravataí (mulher, 75 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 57 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 55 anos);

– Osório (mulher, 93 anos);

– Pelotas (mulher, 29 anos);

– Porto Alegre (mulher, 81 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Porto Alegre (mulher, 65 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (mulher, 51 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 64 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 67 anos);

– Rio Grande (homem, 70 anos);

– Santa Maria (mulher, 83 anos);

– São Gabriel (mulher, 65 anos);

– São Leopoldo (mulher, 74 anos);

– Sapiranga (homem, 80 anos);

– Taquari (homem, 80 anos);

– Tramandaí (homem, 68 anos);

– Uruguaiana (mulher, 80 anos);

– Uruguaiana (mulher, 92 anos);

– Viamão (homem, 53 anos);

– Viamão (homem, 65 anos);

– Viamão (homem, 77 anos).

Vacinação prorrogada

Pais ou responsáveis ganharam um prazo maior para levar crianças e adolescentes menores de 15 anos até a unidades de saúde mais próxima de casa, a fim de providenciar a aplicação das doses contra a poliomielite e também no âmbito da multivacinação. A data-limite terminaria nesta sexta-feira (3o) mas foi prorrrogada por três semanas, por orientação das autoridades estaduais de saúde.

A campanha – em âmbito nacional – começou no dia 5 e outubro, com foco na imunização de crianças com idade entre 1 e 5 anos, que devem receber uma dose-extra das gotinhas. Também faz parte da iniciativa a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes.

Em Porto Alegre, a meta é contemplar ao menos 61.784 crianças contra a poliomielite, o que representa 95% do total (65.036). Um link com a lista de postos de saúde e seus respectivos endereços está disponível no site oficial www.prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul