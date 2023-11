Geral Quase 3 mil pessoas com passaporte estrangeiro são autorizadas a deixar Gaza; nenhuma delas é brasileira

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A saída de estrangeiros da Faixa de Gaza ocorre pela cidade de Rafah, na fronteira com o Egito. (Foto: ONU/Eskinder Debebe)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A passagem de Rafah, único ponto da fronteira da Faixa de Gaza controlada pelo Egito, foi aberta pela primeira vez para a passagem de civis e feridos na quarta-feira da semana passada. Antes, o ponto de trânsito era utilizado somente para a passagem de comboios com ajuda humanitária. Desde a abertura, cerca de 2,9 mil civis estrangeiros e/ou com dupla nacionalidade e feridos foram autorizados a deixar o enclave palestino, com seus nomes divulgados em pelo menos cinco listas. Nenhum dos 34 brasileiros na região estavam entre eles.

A 5ª lista com estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza divulgada nessa terça-feira (7) também não contemplou os brasileiros. A lista tem o nome de 605 estrangeiros e é formada por uma maioria de alemães (159), seguidos por nacionais da Romênia (104), da Ucrânia (102), do Canadá (80), da França (61), da Moldávia (51), das Filipinas (46), e do Reino Unido (2).

A expectativa do Itamaraty é que os 34 brasileiros que aguardam autorização para deixar a Faixa de Gaza sejam incluídos na lista nesta quarta-feira (8), segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. O chanceler brasileiro disse que o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, deu garantias a ele que os brasileiros deixariam a zona de conflito até esta quarta.

Os 34 brasileiros que aguardam autorização para deixar a Faixa de gaza estão abrigados nas cidades de Khan Younes e Rafah, próximas à fronteira com o Egito. Segundo o Itamaraty, o esquema de resgate prevê auxílio desde a saída da Faixa de Gaza – com equipes e ônibus de prontidão, medicamentos e alimentação – até o embarque no Aeroporto do Cairo, onde um aeroporto da Força Aérea Brasileira (FAB) os aguarda.

Devido ao cerco imposto por Israel à Faixa de Gaza, os brasileiros e as agências de ajuda humanitária têm relatado falta de água potável, eletricidade, alimentos e remédios no enclave palestino.

O líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nessa terça que “tudo indica” que os 34 brasileiros e palestinos próximos que esperam autorização para sair da Faixa de Gaza pelo Egito devem ser liberados para deixar o local de conflito nesta quarta.

“Acho que uma boa notícia é que tudo indica que amanhã [quarta-feira, 8], finalmente, os 34 brasileiros em Gaza vão sair. Eu diria que está quase confirmado, mas como tudo lá é surpresa, só confirmaria quando ele estiverem no avião”, disse Wagner.

As tratativas para liberação são organizadas pelo Egito, EUA, Catar e Israel. Os grupos contam com nacionais de Alemanha, Austrália, Áustria, Bulgária, Canadá, Finlândia, França, Filipinas, Indonésia, Jordânia, Japão, República Checa, Azerbaijão, Barhein, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka, Chade, Reino Unido, Romênia, Moldávia e Ucrânia.

No sábado e no domingo, a fronteira foi fechada após forças israelenses atingirem um comboio de ambulâncias na sexta-feira – deixando 15 mortos e 60 feridos. As passagens de feridos e portadores de passaportes estrangeiros ficaram suspensas durante esse período. O ponto de trânsito foi reaberto somente na segunda-feira (6). Não foi divulgada uma lista oficial dos autorizados a se deslocar, mas calcula-se que cerca de 100 pessoas tenham deixado Gaza, a maioria de passaporte turco.

Desse total de autorizados, estima-se que o número de pessoas com passaporte estrangeiro e feridos que efetivamente deixaram o enclave palestino pela fronteira com o Egito seja de mais de 2,1 mil. Pelo menos 7 mil estrangeiros aguardam a saída do enclave. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/quase-3-mil-pessoas-com-passaporte-estrangeiro-sao-autorizadas-a-deixar-gaza-nenhuma-delas-e-brasileira/

Quase 3 mil pessoas com passaporte estrangeiro são autorizadas a deixar Gaza; nenhuma delas é brasileira

2023-11-07