Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Lote totaliza mais de R$ 24 milhões em investimento estadual. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

O governo gaúcho entregou nesta semana 74 novas viaturas para utilização em diferentes ações operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS). Viabilizados por R$ 24,2 milhões em recursos dos cofres estaduais, os veículos são destinados a diversas unidades da corporação em um total de 29 cidades.

A iniciativa faz parte da programação alusiva ao aniversário de 129 anos do CBM-RS, completado em 1º de março. O principal investimento envolveu a compra de 11 caminhões autobomba-tanque (ABT), com valor unitário de R$ 1,32 milhão, perfazendo assim um aporte de R$ 14,3 milhões com recursos do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp) e do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg).

As viaturas de combate a incêndio serão encaminhadas a pelotões de bombeiros de Cachoeirinha, Canguçu, Osório, Rio Pardo, Santa Maria, São Lourenço do Sul, Sapucaia do Sul, Soledade, Taquari, Tramandaí e Uruguaiana.

Também com valores do Fesp, foram adquiridas 18 camionetes 4×4 para facilitar as operações em terrenos de difícil acesso. Destino: Canoas, Caxias do Sul, Cidreira, Cruz Alta, Passo Fundo, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Leopoldo, Tramandaí e Uruguaiana.

Outras duas unidades foram adquiridas em parceira com a iniciativa privada por meio do Piseg, e serão encaminhadas para quarteis de bombeiros em Santo Antônio da Patrulha e Pelotas. Cada camionete teve custo de R$ 284 mil, abrangendo portanto um investimento de quase R$ 5,7 milhões.

A entrega incluiu veículos utilizados em ações de prevenção e salvamento nas atividades de cobertura em águas internas e no litoral, especialmente nos meses de Operação Verão. Foram agregados à frota 20 quadriciclos (com valor unitário de R$ 73,9 mil) e 15 motos aquáticas (R$ 109,7 mil cada), que somam R$ 3.126.050 em valores do programa estadual “Avançar”. Esses veículos ficarão à disposição da Divisão de Logística e Patrimônio (DLP) do CBM-RS para utilização em operações por todo o Estado.

Completam a entrega oito veículos hatch para utilização dos departamentos administrativos e realização de visitas de vistorias, com investimento total de R$ 889,2 mil. Ao custo de R$ 111,1 mil cada, cinco dessas viaturas foram compradas a partir de valores do Fesp e destinadas a Nova Santa Rita, Terra de Areia, Passo Fundo, Estância Velha e São Pedro do Sul. As outras três têm origem no Piseg e vão para Lajeado, Rio Grande e Pelotas.

Com a palavra…

“A entrega que fazemos hoje é mais um símbolo desse nosso firme propósito em qualificar cada vez mais as nossas forças de segurança”, discursou o governador Eduardo Leite. “Além de renovar a frota da corporação, dando também melhores condições de trabalho para nossos bombeiros e bombeiras, essas viaturas serão fundamentais para qualificar ações de prevenção e resgate”.

Ele acrescentou: “Uma instituição é composta pelas pessoas no tempo. Neste 129 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, cada um dos homens e mulheres, bombeiros e bombeiras, ajudou a construir a credibilidade dessa corporação essencial. E pra nós é uma honra governar um Estado com essa qualidade profissional, bravura e coragem”.

O comandante-geral da corporação, coronel Eduardo Rodrigues, também se manifestou “Além dos tradicionais caminhões de combate a incêndio, as camionetes adaptadas para enfrentar enchentes e locais de difícil acesso, além da instalação do nosso Centro de Monitoramento e Coordenação Operacional dos Bombeiros, bem como a futura aquisição de embarcações já em tramitação, darão o suporte necessário para que nossas equipes atuem de forma robusta e concatenada frente aos mais diversos cenários extremos”.

(Marcello Campos)

