Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Fiscalização mas recente teve como saldo dez lojas autuadas no Centro Histórico. (Foto: Divulgação/SMDE)

Desde o dia 31 de março, fiscais da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) de Porto Alegre já estiveram em pelo menos 16,5 mil estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, a fim de verificar o cumprimento de restrições impostas pela prefeitura a uma série de atividades, no âmbito do combate ao coronavírus. O saldo foram 287 interdições (1,74% do total).

A operação “Esforço Concentrado” é realizada pelo Escritório de Fiscalização do órgão. Além de lojas, fábricas e empresas de outros segmentos, os agentes verificaram a situação em 517 obras de construção civil e fez 6,3 mil visitas a parques e praças. Também observou o atendimento às normas sanitárias em ônibus, lotações e táxis, em um total de 22,8 mil ações.

Além da SMDE, integram a mobilização servidores do Procon de Porto Alegre, SMS (Secretaria Municipal da Saúde), Smams (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade), Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade), SMF (Secretaria Municipal da Fazenda) e SMPG ( Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão), DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) e Guarda Municipal e EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

“O nosso objetivo não é interditar ou multar ninguém”, destacou nesta semana o prefeito Nelson Marchezan Júnior, no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br. “Precisamos, no entanto, que a população e os empreendedores entendam que essas medidas, dentre outras, visam a proteger todos nós contra a ameaça do coronavírus.”

Nova ofensiva

Durante a operação integrada mais recente, na tarde de sexta-feira (10), agentes da SMDE com apoio da BM (Brigada Militar) percorreram diversos trechos do Centro Histórico. Ao menos dez lojas foram interditadas por infringirem o decreto municipal 20.639, que prevê uma série de limitações e impedimentos às atividades na Capital.

Dentre os estabelecimentos fechados estão lojas especializadas em acessórios para telefone celular, vestuário, perfumaria, magazines. Também foram apreendidos cerca de 900 quilos de frutas e verduras comercializadas de forma irregular no Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público (cujo atendimento está limitado aos permissionários com porta de acesso direto para a rua). O destino dos alimentos recolhidos é o Lar Santo Antônio dos Excepcionais.

Na terça e quarta-feira, pelo mesmo motivo, o Escritório de Fiscalização fechou as portas de 12 bazares, empresas de móveis e artigos esportivos, todos na área central da cidade.

Um dos endereços – uma unidade de conhecida rede de lojas de departamentos – já haviam sido denunciado ao MPT (Ministério Público do Trabalho). Os fiscais constataram que funcionários seguiam trabalhando, inclusive com clientes nos espaços internos da loja, contrariando as regras em vigor na Capital.

(Marcello Campos)

