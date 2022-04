Mundo Quase 35% da população mundial ainda não recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Apenas 14,8% da população de países de baixa renda recebeu uma dose da vacina. Foto: Cristine Rochol/PMPA Apenas 14,8% da população de países de baixa renda recebeu uma dose da vacina. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Segundo levantamento do Our World In Data, 34,4% da população mundial ainda não recebeu nenhuma dose da vacina contra a covid, enquanto 64,7 % recebeu pelo menos uma dose.

Apenas 14,8% da população de países de baixa renda recebeu uma dose da vacina.

Esse índice é representado sobretudo pelo continente africano, que tem apenas 15% da população totalmente imunizada, enquanto 5% só recebeu a primeira dose.

As Ilhas Maurício são o país com a melhor porcentagem de vacinados, sendo 76% com duas doses e 2,72% com apenas uma dose. Já o país com a menor taxa de vacinação é Burundi, na África Oriental, com 0,01% de primeiras doses aplicadas e 0,08 % com vacinação completa.

O continente melhor colocado no ranking é a América do Sul com 73% da população totalmente vacinada e 10% com pelo menos uma dose.

O Chile é o país com a maior taxa de imunizados da região, com 90.4% totalmente vacinada e 2.49% com apenas uma dose.

