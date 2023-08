Brasil Quase 40% dos brasileiros que moram nas grandes cidades passam mais de uma hora por dia no trânsito

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

Foto: CNI/Divulgação

Trinta e seis por cento dos brasileiros que moram nas grandes cidades passam mais de uma hora por dia no trânsito, aponta uma pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria) divulgada nesta terça-feira (22).

Conforme o levantamento, 8% da população gasta mais de três horas se locomovendo para realizar atividades de rotina, como trabalho e estudo, 7% ficam entre duas e três horas por dia no trânsito e 21% entre uma e duas horas.

De acordo com 29% dos entrevistados, o tempo de locomoção aumentou depois da pandemia de coronavírus. A pesquisa mostra também que 55% das pessoas têm a qualidade de vida afetada em razão do tempo gasto no transporte, e 51% afirmaram que o tempo perdido no trânsito impacta na sua produtividade.

A pesquisa, feita em parceria com o Instituto Pesquisa de Reputação e Imagem entre os dias 1º e 5 de abril, entrevistou 2.019 pessoas da população economicamente ativa brasileira acima de 16 anos, em municípios com população a partir de 250 mil habitantes nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Estresse por causa do trânsito

Os dados apontam que o tempo perdido no trânsito impacta no desempenho do trabalho. Segundo a pesquisa, 60% das pessoas já chegaram estressadas no trabalho por conta do tempo no transporte e outras 60% alegaram que já se atrasaram por causa do trânsito.

Outras situações relatadas foram a perda de um período de trabalho (34%), a perda de uma reunião importante (26%) e a perda de um dia inteiro de trabalho (23%) em virtude desse tempo gasto no trânsito.

A pesquisa mostra ainda que 32% dos trabalhadores deixaram de aceitar oferta de emprego em razão de problemas de transporte/locomoção, outros 10% resolveram trocar de emprego por causa do trânsito e 2% já recusaram uma proposta de emprego por conta das condições de deslocamento. Os dados apontam também que 37% cogitariam mudar de trabalho, com a mesma remuneração, apenas para reduzir o tempo gasto no transporte.

2023-08-22