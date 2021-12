Brasil Quase 40% dos brasileiros que recebem até dois salários mínimos sofrem com a falta de comida, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Maioria das pessoas afetadas pela falta de comida está na região Nordeste Foto: Reprodução Maioria das pessoas afetadas pela falta de comida está na região Nordeste. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (24) aponta que 37% dos brasileiros que ganham até dois salários mínimos por mês sofrem com a falta de comida. Esse índice cai para 17% entre as pessoas que recebem mais de dois até cinco salários.

Os entrevistados responderam se, “nos últimos meses, a quantidade de comida na sua casa para você e sua família foi mais do que o suficiente, o suficiente ou menos do que o suficiente”. As respostas foram as seguintes:

Até dois salários mínimos:

Mais do que o suficiente: 7%

O suficiente: 56%

Menos do que o suficiente: 37%

Mais de dois a cinco salários mínimos:

Mais do que o suficiente: 12%

O suficiente: 71%

Menos do que o suficiente: 17%

Mais de cinco salários mínimos:

Mais do que o suficiente: 23%

O suficiente: 74%

Menos do que o suficiente: 3%

Mais de dez salários mínimos:

Mais do que o suficiente: 27%

O suficiente: 68%

Menos do que o suficiente: 5%

A pesquisa também mostrou que o Nordeste é a região com mais pessoas que afirmaram que a quantidade de comida foi menos do que o suficiente (35%), seguida por Centro-Oeste/Norte (25%), Sudeste (23%) e Sul (21%).

O levantamento foi realizado de 13 a 16 de dezembro, com 3.666 brasileiros em 191 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para baixo ou para cima.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil