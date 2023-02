Porto Alegre Quase 40 escorpiões amarelos foram capturados no entorno da Praça Dom Feliciano, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Esta foi a terceira operação para captura do animal na região no ano. Foto: Roxana Nishimura/SMS Esta foi a terceira operação para captura do animal na região no ano. (Foto: Roxana Nishimura/SMS) Foto: Roxana Nishimura/SMS

Equipes da prefeitura capturaram 36 escorpiões amarelos em ação noturna na Praça Dom Feliciano e ruas do entorno, no Centro Histórico. Foram abertas 66 caixas de telefonia na região. A ação reuniu agentes da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhados por agentes de combate a endemias e de profissionais do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Esta foi a terceira operação para captura do animal na região no ano. Em 2023, com as capturas da quarta-feira, foram coletados na cidade 96 escorpiões amarelos, sendo 92 no Centro Histórico, dois no bairro São Geraldo, um no Mário Quintana e um no Anchieta (Ceasa).

Em 2022, no mês de janeiro, foram registradas dez capturas no Centro Histórico, e não houve capturas noturnas, já que o serviço foi incorporado à rotina da Equipe de Fiscalização Ambiental da Vigilância em Saúde no decorrer do ano passado.

Em janeiro de 22, foi notificado um acidente (quando a vítima recebe uma ferroada do animal e é atendida no Hospital de Pronto Socorro); neste ano, foram duas notificações de acidentes.

A gerente da Unidade de Vigilância Ambiental da SMS, Roxana Nishimura, destaca que toda visualização de escorpião amarelo deve ser comunicada à prefeitura pelo serviço 156. “A notificação é importante e essencial para o desencadeamento de medidas ambientais”, frisa a gerente.

