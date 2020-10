Mundo Quase 40 milhões de eleitores já votaram antecipadamente nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

O voto não é obrigatório nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

A duas semanas das eleições presidenciais nos Estados Unidos, quase 40 milhões de americanos já votaram para decidir quem ocupará a Casa Branca pelos próximos quatro anos: se o atual presidente, Donald Trump, ou seu adversário, Joe Biden. O número é do Projeto Eleições nos EUA (United States Elections Project) e equivale a 25% dos 156 milhões de eleitores registrados na última eleição presidencial, em 2016. Essa modalidade de voto ganhou mais adeptos em 2020, principalmente devido à pandemia do novo coronavírus. Em comparação, nessa mesma época em 2016, o número dos que já haviam votado era de 5,9 milhões de eleitores – ao todo, naquele ano, 57,2 milhões de americanos votaram antes do dia do pleito.

Para conseguir atender a alta demanda dos que optaram por evitar possíveis aglomerações no dia das eleições, 3 de novembro, os estados precisaram se adaptar. Atualmente, as 50 unidades federativas dos EUA e a capital aceitam os votos antecipados, e apenas em sete delas os eleitores precisam de uma justificativa para votar nessa modalidade — nas outras 43, isso não é necessário.

Em nove estados e em Washington, todos os eleitores registrados recebem em casa as cédulas de votação. Cabe a eles decidirem se elas serão enviadas pelo correio, depositadas em urnas especiais, antes do pleito, ou se preferem ir às seções eleitorais no dia da eleição. Em 34 estados, os eleitores que quiserem votar antecipadamente precisam antes solicitar as cédulas às comissões eleitorais locais.

Apesar de a pandemia ter impulsionado a modalidade, mais eleitores já vinham optando por votar antecipadamente nos anos anteriores. Segundo a Comissão de Assistência Eleitoral (EAC, na sigla em inglês), o número dos que votaram cedo mais do que dobrou de 2004 para 2016, indo de 24,9 milhões para 57,2 milhões. De acordo com Lucas Leite, professor de Relações Internacionais da FAAP e das Faculdades Integradas Rio Branco, isso ocorre pelas dificuldades que os americanos enfrentam para ir às urnas no dia da eleição.

“A eleição acontece num dia normal de semana, e os trabalhadores não são liberados para votar. Os eleitores também ficam à mercê do transporte público e do clima”, explica Leite, que completa: “Isso acontece também por causa do chamado “gerrymandering” (o redesenho dos distritos eleitorais para favorecer um partido), que pode obrigar a eleitores a votar longe de suas casas.”

Maioria democrata

De acordo com o Projeto Eleições nos EUA, dos eleitores que já votaram e são registrados, a maioria é democrata — mais do que o dobro dos republicanos que o fizeram. Uma das explicações para isso é que os apoiadores da legenda são mais adeptos das medidas de segurança contra o coronavírus. Segundo o responsável pelo projeto, o cientista político americano Michael McDonald, a maior adesão de democratas ao modelo rompe o padrão anterior, em que republicanos votavam com frequência pelo correio.

A mudança não significa necessariamente uma maior possibilidade de vitória de Biden, já que muitos apoiadores de Trump devem se mobilizar mais no dia da eleição. Essa, segundo McDonald, é a aposta do presidente, que tem criticado as modalidades de voto antecipado como supostamente não confiáveis. O cientista político, porém, ressalta que a estratégia é arriscada.

“Não é incomum que ocorra mau tempo no dia da eleição, e isso diminui o comparecimento [às urnas]. Haverá menos locais de votação por causa da Covid-19, então as filas no dia da eleição podem ser excepcionalmente longas e terríveis para quem for enfrentá-las durante o mau tempo. Um problema por causa da Covid pode fechar inesperadamente uma seção eleitoral ou local de votação, criando um caos de última hora”, pontuou McDonald na sua última análise semanal.

Para a contagem dos votos antecipados, cada estado segue suas próprias leis, como em tudo que se refere à organização das eleições, explica Akram Elias, presidente e cofundador do Capital Communications Group, empresa de consultoria internacional e política com sede em Washington, DC. Segundo ele, devido à quantidade de votos antecipados neste ano, a contagem em alguns condados pode começar antes de 3 de novembro para não atrasar o resultado final.

“Dependendo do condado, isto é, em nível municipal, a contagem pode começar no dia da eleição, ou pode levar dias, ou eles também podem começar a contar mais cedo, para conseguir terminar no prazo que estipularam”, disse Elias, acrescentando que, em todos os casos, o resultado só é divulgado após o encerramento da eleição presencial.

Elias alerta que o resultado da eleição também pode atrasar caso os candidatos contestem a contagem, algo que pode acontecer em disputadas apertadas:

“O que pode complicar um pouco é que, dependendo da contagem em um determinado estado, caso haja uma diferença muito pequena entre os candidatos, eles podem pedir uma recontagem, e isso pode atrasar ainda mais o resultado final.”

Outro desafio enfrentado pelos eleitores que optam pelo voto antecipado é a possibilidade de seus votos não serem contados devido a erros no preenchimento das cédulas ou atrasos em enviá-las. Nem todos os estados divulgam a quantidade de votos do tipo que foram rejeitados, mas McDonald também levantou dados de algumas unidades federativas que divulgam esses números, como a Califórnia.

Segundo o estado, cerca de 102 mil votos por correio foram descartados nas eleições primárias californianas em março deste ano. O número representa 1,4% das quase 7 milhões de cédulas válidas. A principal razão pela qual os votos foram rejeitados foi porque eles não foram enviados a tempo. Os outros motivos são o voto não ter assinatura, ou a assinatura não ser compatível com a do eleitor, a cédula não estar no envelope enviado, haver muitas cédulas em um mesmo envelope, e o eleitor já ter votado de outro modo.

