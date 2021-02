Porto Alegre Quase 50 mil pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

As doses aplicadas correspondem a quase 50% da meta do público-alvo da primeira fase da vacinação na Capital

Quase 50 mil pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus em Porto Alegre. Desse total, 33 mil são profissionais da saúde, 13,5 mil são idosos, acamados e pessoas com deficiência que vivem em instituições e 1.038, indígenas e quilombolas.

Os dados constam no Vacinômetro, painel de monitoramento que acompanha a evolução da campanha de vacinação na Capital. As doses aplicadas correspondem a quase 50% da meta do público-alvo da primeira fase da vacinação, de 100,5 mil pessoas.

Até o momento, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre recebeu duas remessas da vacina chinesa CoronaVac, totalizando 60,82 mil doses. Além desse imunizante contra a Covid-19, a Capital recebeu 32 mil doses da vacina produzida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

