Quase 70 mil idosos são vacinados contra a gripe em dois dias em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Vacina trivalente oferecida na campanha não protege contra o coronavírus Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

Estratégia da prefeitura de Porto Alegre, de ampliar pontos de vacinação contra a gripe por toda a cidade, possibilitou a imunização de um número expressivo de idosos na Capital.

Houve movimento recorde na busca pela imunização nos primeiros dias, quando quase 70 mil pessoas receberam as doses em farmácias, drive thrus e unidades de saúde. Como as doses são enviadas em etapas do Ministério da Saúde para os Estados e municípios, a grande procura acabou provocando o desabastecimento em muitos locais.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior orienta que, antes de sair de casa, as pessoas pesquisem os pontos ainda com vacina em estoque. “Evite aglomerações e saída desnecessária de casa. A campanha de vacinação prossegue até 22 de maio e não protege contra o coronavírus, mas auxilia no diagnóstico e diminui internações em decorrência de influenza. O isolamento é a melhor vacina neste momento”, disse.

Na primeira remessa, Porto Alegre recebeu 158 mil doses, das quais 102 mil foram destinadas à imunização de idosos e trabalhadores da saúde em unidades de saúde, reserva para pacientes acamados e drive thrus, e 56 mil para farmácias parceiras.

Desde o início da campanha, 18.500 profissionais da área da saúde foram vacinados, e o número de idosos imunizados somou 69.252 pessoas, de acordo com dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações.

O secretário de Saúde, Pablo Stürmer explica que a vacina que está sendo aplicada neste momento é a trivalente. “As cepas que compõem o imunobiológico são H1N1, H3N2 e Influenza B. Os vírus da influenza ainda não estão circulando no País, as pessoas não precisam ter pressa para se vacinar”, alerta Stürmer.

