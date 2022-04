Educação Quase dois milhões de participantes pediram isenção da taxa de inscrição do Enem

19 de abril de 2022

Dos 1.949.448 participantes que solicitaram a isenção da taxa de inscrição, 94.721 justificaram a ausência na edição de 2021 do Enem. (Foto: Agência Brasil)

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) registrou 1.949.448 solicitações de isenção da taxa de inscrição para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022. Os pedidos puderam ser formalizados entre os dias 4 e 15 de abril, por meio da Página do Participante. Agora, o Instituto analisa os procedimentos, conforme período descrito no Edital nº 14/2022. Os resultados dos pedidos serão divulgados na próxima sexta-feira, 22 de abril.

Pessoas que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou que foram bolsistas integrais durante toda a etapa educacional têm direito à isenção da taxa de inscrição do exame. Estar cursando a última série do ensino médio na rede pública no ano de 2021 também dá direito ao benefício. O mesmo vale para quem está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda. Nesse caso, é preciso comprovar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para todos os casos, no entanto, é indispensável a formalização do pedido de isenção.

Aqueles que tiverem a solicitação indeferida poderão entrar com recurso no período de 25 a 29 de abril. Os resultados dos recursos estão previstos para serem divulgados no dia 6 de maio. Vale ressaltar que a aprovação da solicitação de isenção da taxa não garante a inscrição no exame. Os interessados em realizar o Enem 2022, isentos ou não, deverão fazer a inscrição na Página do Participante, tendo como referência edital específico, ainda a ser publicado pelo Inep.

Justificativa de ausência

Dos 1.949.448 participantes que solicitaram a isenção da taxa de inscrição, 94.721 justificaram a ausência na edição de 2021 do Enem. O procedimento é obrigatório para os interessados que faltaram aos dois dias de aplicação da edição anterior e que desejam ter direito à isenção em 2022.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

