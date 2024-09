Rio Grande do Sul Quase metade dos caminhoneiros abordados em ação de saúde no Rio Grande do Sul apresentavam problemas de saúde

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

O objetivo principal da ação foi alertar os profissionais do volante para a importância dos cuidados com a saúde Foto: PRF/Divulgação O objetivo principal da ação foi alertar os profissionais do volante para a importância dos cuidados com a saúde (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou uma grande operação para verificar as condições de saúde dos motoristas de caminhões. Com o apoio de profissionais de saúde e voluntários, foram realizadas abordagens em oito pontos espalhados pelo Rio Grande do Sul. O objetivo principal da ação foi alertar os profissionais do volante para a importância dos cuidados com a saúde.

Um dia diferente para os Policiais Rodoviários Federais. Fiscalizações que normalmente são focadas na busca de infrações de trânsito e crimes, desta vez tiverem como objetivo principal encontrar doenças. Em parceria com profissionais de saúde e voluntários de órgãos públicos e empresas privadas, os PRFs abordaram caminhoneiros que dirigiam pelas rodovias federais gaúchas.

Os motoristas abordados puderam fazer diversos testes e exames de saúde para verificar pressão arterial, nível de glicose no sangue, frequência cardíaca, dentre outros. Em alguns locais foram ainda oferecidos serviços gratuitos, como

por exemplo corte de cabelo e massagem.

O resultado foi alarmante: dos 257 caminhoneiros abordados, 119 apresentaram algum problema de saúde, a maior parte envolvendo pressão alta ou problemas no nível de glicose no sangue.

Foi constatado também que a maioria dos motoristas não possuía hábitos alimentares saudáveis, e que poucos praticavam algum tipo de atividade física. Foram todos orientados a realizar acompanhamento da saúde e melhorar seus hábitos. Alguns foram imediatamente encaminhados para intervenção de saúde e não puderam seguir viagem imediatamente.

Os dados coletados serão compilados nacionalmente e organizados para estudo e elaboração de ações para melhorar a saúde do profissional do volante.

