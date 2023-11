Economia Quase metade dos porto-alegrenses pretende fazer compras na Black Friday

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Os produtos mais lembrados na preferência dos consumidores são os eletrodomésticos Foto: Pixabay Os produtos mais lembrados na preferência dos consumidores são os eletrodomésticos. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

A Black Friday, que neste ano será celebrada no dia 24 deste mês, é uma data que cria expectativa de grande volume de vendas para o comércio. Segundo uma pesquisa do Sindilojas Porto Alegre, 77,7% dos moradores da Capital a partir de 18 anos de idade têm o hábito de fazer compras nesse dia. No entanto, para este ano, 48,4% deles disseram que seguirão esse plano.

Entre esses consumidores que comprarão na Black Friday, a justificativa mais citada é o menor preço nessa data. Esse é o motivo para 57,7% dos entrevistados, seguido por descontos e promoções melhores do que em outros períodos do ano (55,7%), possibilidade de negociação de preços e descontos (39,7%) e necessidade (27,4%).

Quando perguntados sobre quantos produtos pretendem comprar na Black Friday de 2023, a média ficou em 2,3 mercadorias por pessoa, exatamente a mesma do último ano.

Produtos mais procurados

Os produtos mais lembrados na preferência dos consumidores são os eletrodomésticos, apontados por 30,3% dos entrevistados, seguidos por roupas (22%), calçados (17,4%), eletrônicos (14,9%) e móveis/estofados (11,4%).

O gasto médio de compra neste ano deve ser de R$ 1.315, acima do valor médio de 2022, que foi de R$ 1.163. Já o desconto médio esperado pelos clientes é de 31%.

Local de compra e parcelamento

Especificamente para a data, os locais preferidos para as compras são o e-commerce (45,1%) e as lojas de rua (42,6%).

Os consumidores porto-alegrenses pretendem parcelar as suas compras na Black Friday. A opção com maior número de respostas traz o dado de que o uso do cartão de crédito parcelado está à frente das demais alternativas, com 53,1%. À vista em dinheiro (20,6%) e à vista no débito (14,9%) completam o top 3. O pagamento via Pix não alcançou 1% das respostas.

Seguindo no tema do parcelamento, a maioria diz que pretende efetuar as compras em dez vezes. Esse é o número de parcelas preferido para 25% dos entrevistados. Pagar em cinco vezes vem em seguida, com 14,1%, assim como o pagamento em três parcelas, com o mesmo índice (14,1%).

Para o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, a aproximação da Black Friday e do Natal mexe com os consumidores e são datas bem significativas para o comércio varejista. “Agora que entramos no mês da Black Friday, a gente espera um aumento no movimento do comércio, seja de rua, shopping ou pela internet. Esses dados que o levantamento nos traz indicam uma boa data para os lojistas, com bom valor no tíquete médio”, declarou.

