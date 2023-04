Brasil Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau, em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Desesperados, familiares das vítimas se aglomeraram em frente ao local após os assassinatos Foto: Divulgação/CBMSC Homem responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e por quatro tentativas de homicídio triplamente qualificados. (Foto: Divulgação/CBMSC) Foto: Divulgação/CBMSC

Uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira (5). Quatro crianças foram mortas por um homem que invadiu o local armado com um machado, de acordo com a PM (Polícia Militar).

As vítimas fatais são três meninos e uma menina com idades entre 4 e 7 anos. Outras cinco crianças ficaram feridas. Todas são alunas do Centro Educacional Infantil Cantinho do Bom Pastor, localizado na Rua dos Caçadores, no bairro Velha. A instituição de ensino é particular.

O assassino, de 25 anos, pulou o muro da creche e atacou as crianças de forma aleatória. Depois, ele deixou o local e se entregou em um batalhão da PM. “Na manhã desta quarta-feira, um homem de 25 anos adentrou em um estabelecimento educacional localizado no bairro Velha e atentou contra a vida de infantes do local”, informou a PM em nota.

Desesperados, familiares das vítimas se aglomeraram em frente ao local após o ataque.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, lamentou a tragédia. “É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor”, afirmou o chefe do Executivo.

Ele decretou luto oficial de três dias no Estado. A motivação do ataque está sendo investigada.

