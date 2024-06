Mundo Quatro membros da família mais rica do Reino Unido são condenados à prisão por explorar empregados

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Prakash e Kamal Hinduja foram condenados a quatro anos e seis meses de prisão, e Ajay e Namrata Hinduja a quatro anos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um tribunal suíço declarou, na sexta-feira (21), quatro membros da família mais rica da Reino Unido culpados por explorar trabalhadores domésticos em uma luxuosa vila em Genebra, mas os absolveu da acusação mais grave de tráfico de pessoas. Os promotores acusaram quatro membros da família — Prakash Hinduja; sua mulher, Kamal Hinduja; seu filho Ajay Hinduja; e sua nora Namrata Hinduja — de tráfico e exploração de vários trabalhadores da Índia.

Eles foram acusados de confiscar os passaportes dos funcionários e forçá-los a trabalhar 16 horas por dia ou mais, sem pagamento de horas extras na vila. Os advogados que representavam os Hinduja negaram as acusações. Na sexta-feira, o tribunal condenou Prakash e Kamal Hinduja a quatro anos e seis meses de prisão, e Ajay e Namrata Hinduja a quatro anos, de acordo com agências de notícias.

O tribunal também ordenou que pagassem cerca de US$ 950 mil em indenização, além de cerca de US$ 300 mil em taxas processuais. Najib Ziazi, um consultor de negócios da família que também enfrentava acusações, foi considerado cúmplice na exploração. Em uma declaração enviada por e-mail por Romain Jordan, advogado que representa os Hinduja, membros da família disseram estar “desapontados” com a decisão e apresentaram um recurso a um tribunal superior. “A família tem total confiança no processo judicial e permanece determinada a se defender”, acrescentou a declaração.

A família Hinduja lidera um conglomerado multinacional com grandes participações em fabricação automotiva, bancária, petróleo e gás, imóveis e saúde. O Sunday Times de Londres recentemente estimou a fortuna da família em US$ 47 bilhões e listou os Hinduja como a família mais rica do Reino Unido.

Argumentos

Os argumentos no julgamento começaram em 10 de junho, com o promotor principal, Yves Bertossa, afirmando que a família havia orçado mais para um animal de estimação do que para o salário de um trabalhador doméstico, de acordo com reportagens da mídia suíça. Alguns trabalhadores domésticos, que cuidavam de crianças ou faziam tarefas domésticas, recebiam apenas 10 mil rúpias por mês (cerca de R$ 650), segundo a acusação.

Muitos dos trabalhadores eram de origens pobres na Índia, dizia a acusação, e trabalhavam “desde o amanhecer até tarde da noite” sem pagamento de horas extras. Seus salários — bem abaixo do salário mínimo de Genebra para trabalhadores domésticos — eram pagos em contas bancárias na Índia às quais eles não tinham fácil acesso, segundo a acusação.

Os promotores alegaram que a família Hinduja confiscou os passaportes dos trabalhadores domésticos e lhes disse para não saírem da vila, onde dormiam em beliches em um quarto no porão sem janelas. Esperava-se que os trabalhadores estivessem disponíveis o tempo todo, dizia a acusação, inclusive em viagens para a França e Mônaco, onde trabalhavam sob as mesmas condições.

Defesa

Romain Jordan, advogado que representa os Hinduja, rejeitou o que chamou de “alegações exageradas e tendenciosas”. “Os membros da família Hinduja negam vigorosamente essas alegações”, disse ele em uma declaração antes do veredicto.

Um caso civil envolvendo os principais acusadores, que trabalhavam para a família, foi resolvido na semana passada, segundo reportagens da mídia suíça. Jordan se recusou a discutir os termos, mas disse que o acordo era “confidencial” e que os reclamantes haviam retirado suas queixas. No caso criminal, os promotores pediram penas de prisão de até 5 anos e meio, além de milhões de francos suíços em multas e indenizações, de acordo com a mídia suíça.

Três irmãos Hinduja lideram o conglomerado da família, com dois baseados no Reino Unido e na Europa. A família possui extensos imóveis em Londres, incluindo uma residência de 25 quartos e um hotel cinco estrelas Raffles em um antigo prédio histórico do governo, o Old War Office. O mais velho dos irmãos, Srichand Hinduja, que também era copresidente do Grupo Hinduja, morreu em maio do ano passado, aos 87 anos. Antes de sua morte, facções da família estiveram envolvidas em uma longa batalha pelo controle dos ativos da família.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/quatro-membros-da-familia-mais-rica-do-reino-unido-sao-condenados-a-prisao-por-explorar-empregados/

Quatro membros da família mais rica do Reino Unido são condenados à prisão por explorar empregados

2024-06-22